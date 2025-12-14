"Frühstück bei mir": Sänger Michael Patrick Kelly über Familie, Karriere und Liebe.

Am Sonntag, 14.12. frühstückte Michael Patrick "Paddy" Kelly bei Claudia Stöckl. Der Sänger gab im Talk Einblick in sein Leben , in seine Karriere und auch in seine Familie.

Claudia Stöckl und Michael Patrick Kelly. © Felix Weidmann

Offener Talk

Er sprach über seine intensive Zeit der Sinnsuche in einem Kloster vor 20 Jahren, seine Jugendliebe und die Verbindung zu seinem verstorbenen Vater.

Schreibt keine Autogramme

Dann verriet er ein kurioses und sympathisches Detail. Er erklärte, dass er niemals Autogramme schreibt. Warum? Weil für ihn klar ist: "Alles, was mit Personenkult zu tun hat, lehne ich ab!" Er habe einfach zu viel davon in seinem Leben und während seiner Karriere erlebt.

Nicht sein Ding

Er sei nur einer, der singe, aber eben trotzdem ein normaler Mensch. Aus dieser Selbstwahrnehmung heraus fand er auch das arge Gekreische früher, als er Teenie war, bei den Kelly-Family-Konzerten sehr befremdlich. So sehr er sonst seine Fans mag - früher bekamen die Kellys sagenhafte 1000 Fanbriefe pro Tag - das laute Kreischen war gar nicht seins.

Unangenehm

Das ist bis heute etwas, das ihm nicht gefällt - auch als seine Nichte ein Video eines Konzerts von Harry Styles in der Familien-Chatgruppe teilte, wurde ihm beim Kreischen der Fans ganz anders.