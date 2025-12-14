Der beliebet Nachrichtensprecher st mit seinem Job nicht reich geworden.

Ein Jahr ist es her, da beendete der Nachrichtensprecher Jan Hofer seine Karriere.

Hofer hatte rund 35 Jahre lang die Tagesschau moderiert. Zuletzt war er bei "RTL Direkt" zu sehen. Lauter klingende Formate, doch reich ist der nun 75 Jahre alte Hofer nicht damit geworden.

So viel ist Verdienst

Wie das? Hofer war nicht fix angestellt bei den Sendern. Sondern freiberuflich tätig. Sein Honorar bekam er pro Folge und sagte der Bild über das Honorar der lukrativsten Zeit, der 20-Uhr-Ausgabe: „Es liegt bei etwa 260 Euro“.

Nicht üppig

Hofer zog Vergleiche: "Insgesamt kann man von den Einnahmen als 'Tagesschau'-Sprecher ordentlich leben, reich werden kann man nicht. Es entspricht dem Gehalt eines gut bezahlten Angestellten." Die Pension sei nicht üppig. „Für die täglichen Kosten reicht die Rente ganz knapp“. Und das, obwohl Bereitschaftsdienste eingerechnet waren und er oft einspringen musste.

Ein Zubrot in Form einer Teilnahme beim "Dschungelcamp" sei für ihn ausgeschlossen. Dann würde sich seine Ehefrau scheiden lassen, so Hofer. Außer die Gage betrüge zwei Millionen...