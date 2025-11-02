Heißes Gerücht: DIESER Schlagerstar soll ins Dschungel-Camp einziehen

Der Countdown zur ekligsten Show im deutschen TV läuft - und immer mehr Star-Kandidaten werden bekannt.

Fußballer-Ex Simone Ballack, Reality-Promi Calvin Kleinen - Anfang nächsten Jahres ziehen wieder mehr oder minder berühmte Stars in den RTL-Dschungel. Noch sind alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Reality-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" geheim. Erst kurz vor dem Einzug will der Sender alle Kandidaten bekannt geben.

Die Gerüchteküche brodelt indes munter weiter: Der neueste Name, der nun von der deutschen "Bild"-Zeitung genannt wird, ist in der Schlagerwelt nicht unbekannt. Nach Mross-Ex Anna-Carina Woitschack soll einer ihrer Schlager-Kumpels 2026 Maden im australischen Urwald (fr)essen.

Schlagersänger Vincent Gross © universal music

"Bild" ist sich sicher - ER zieht ins Ekel-Camp

Und er könnte wirklich die weiblichen Zuseherinnen in Bann ziehen: Schlagersänger und Babyface Vincent Gross (29) könnte laut neuesten Spekulationen ins kommende Dschungelcamp ziehen - hier ist sich zumindest die Bild-Zeitung sicher. Er ist Fans bekannt aus der Serie "Rote Rosen" - aber auch durch seinen Hit "Ouzo", der auf Spotify 13 Millionen Clicks erzielte. Sein neues Album passt da auch ins (Party-)Konzept: Mit "Prost" will er die Charts stürmen.

Die Verräter © RTL

Reality-Erfahrung hat er auch schon. Als Partner von Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) hat er schon an "Die Verräter" teilgenommen und die RTL-Show auch gewonnen. Heiße Liebesgerüchte inklusive! Sie kann ihm auch gleich Tipps geben, zog die Mross-Ex ja Anfang des Jahres neben Lilly Becker ins Dschungel-Camp ein.