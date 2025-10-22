Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Samira und Serkan Yavuz
© Instagram

Heikel

Zündstoff im Dschungelcamp: Ehefrau trifft auf Affäre ihre Mannes

22.10.25, 18:35
Teilen

Im RTL-Dschungelcamp 2026 könnten gleich zwei Reality-Stars für ordentlich Zündstoff sorgen: Samira Yavuz und Eva Benetatou sollen mit dabei sein. 

Nach Informationen der deutschen BILD soll Reality-Star Samira Yavuz Anfang 2026 ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Doch damit nicht genug: Auch Eva Benetatou habe laut BILD zugesagt – und genau das sorgt für Brisanz.

Explosives Wiedersehen

Hintergrund: Eva Benetatou hatte im Frühling 2025 öffentlich gemacht, dass sie mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz Sex hatte – während einer After-Show-Party der Sendung „Kampf der Realitystars“ in Köln. Serkan und Eva waren damals beide Kandidaten. Samiras Reaktion auf das Geständnis: „Fremdgehen ist billig, die Rechnung dafür nicht!“

Zoff statt Lagerfeuerromantik

Zwischen den beiden Frauen herrscht seither Spannung. Ein Produktionsinsider sagte gegenüber der Zeitung: „Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL.“

Statement des Senders

RTL-Sprecher wird mit den Worten zitiert: „RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben.“ Nach Informationen der Zeitung soll Serkan Yavuz nicht in den Dschungel ziehen, obwohl er zwischenzeitlich als Kandidat gehandelt wurde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden