Zündstoff im Dschungelcamp: Ehefrau trifft auf Affäre ihre Mannes

Im RTL-Dschungelcamp 2026 könnten gleich zwei Reality-Stars für ordentlich Zündstoff sorgen: Samira Yavuz und Eva Benetatou sollen mit dabei sein.

Nach Informationen der deutschen BILD soll Reality-Star Samira Yavuz Anfang 2026 ins RTL-Dschungelcamp einziehen. Doch damit nicht genug: Auch Eva Benetatou habe laut BILD zugesagt – und genau das sorgt für Brisanz.

Explosives Wiedersehen

Hintergrund: Eva Benetatou hatte im Frühling 2025 öffentlich gemacht, dass sie mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz Sex hatte – während einer After-Show-Party der Sendung „Kampf der Realitystars“ in Köln. Serkan und Eva waren damals beide Kandidaten. Samiras Reaktion auf das Geständnis: „Fremdgehen ist billig, die Rechnung dafür nicht!“

Zoff statt Lagerfeuerromantik

Zwischen den beiden Frauen herrscht seither Spannung. Ein Produktionsinsider sagte gegenüber der Zeitung: „Das Aufeinandertreffen von Samira und Eva wäre pures Dynamit, das weiß auch RTL.“

Statement des Senders

RTL-Sprecher wird mit den Worten zitiert: „RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben.“ Nach Informationen der Zeitung soll Serkan Yavuz nicht in den Dschungel ziehen, obwohl er zwischenzeitlich als Kandidat gehandelt wurde.