Gabi Hiller und Philipp Hansa
© Hitradio Ö3

Spinnen & Co.

Dschungelcamp? Ö3-Stars Philipp Hansa und Gabi Hiller zitterten vor Ekel-Challenge

13.10.25, 14:04
Teilen

Ö3-Wecker-Moderatoren Philipp Hansa und Gabi Hiller haben die Halloween-Challenge eröffnet – und sich dafür im Tiergarten Schönbrunn mutig Vogelspinnen und Königspythons gestellt. 

Für schwache Nerven war dieser Start nichts: Ö3-Wecker-Moderator Philipp Hansa und seine Kollegin Gabi Hiller wagten sich zum Auftakt der Ö3-Wecker-Halloween-Challenge in den Tiergarten Schönbrunn – und stellten sich dort einer tierisch gruseligen Mutprobe.

Mehr lesen: 

Nach der verlorenen Sommer-Challenge fordert Hansa eine Revanche, die er selbst augenzwinkernd „die Rache des Grauens“ nennt. Zum Start hieß es: Nerven aus Stahl beweisen – denn entweder eine Vogelspinne oder eine Königspython musste auf den eigenen Körper gesetzt werden. Keine Ausreden, kein Weglaufen, nur purer Mut.

Große Angst überwunden

Das Los entschied: Gabi Hiller bekam Vogelspinne Rosi auf die Hände, Philipp Hansa die Königspython um den Hals. Schon vor dem Start gestand Gabi lachend und gleichzeitig panisch: „Wenn mir die Spinne über den Kopf läuft, bin ich raus!“


 

Während ihr der Schweiß lief und sie zitternd die zwei Minuten überstand, blieb Philipp zunächst cool – bis die Tierpflegerin die Python um seinen Hals legte. Dann wich die Gelassenheit: „Ich will nur nicht, dass sie ganz schnell ins Auge schnappt. Sie soll mir nicht in die Aorta beißen“, scherzte er nervös. Doch auch er hielt durch – beide schafften die Challenge.

Damit steht es nach Runde eins 1:1 zwischen den beiden Ö3-Wecker-Stars. Doch das war erst der Anfang: In den kommenden Tagen warten weitere schaurige Aufgaben auf das Duo – von der „ultimativen Schreck-Challenge“ bis hin zum „höllisch scharfen Geschmacksinferno“.

