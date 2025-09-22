Robert Kratky lüftet überraschendes Geheimnis: "War nie..."

Der ehemalige Ö3-Wecker-Moderator hat in einer Fragerunde erstaunliche Antworten parat.

Robert Kratky hat sich vom Ö3-Wecker verabschiedet, doch für seine Fans ist der ehemalige Radiomacher nach wie vor erreichbar.

Schöne Seiten des Lebens

Auf seinem Insta-Account lässt er seine Fangemeinde an seinem Leben teilhaben, das derzeit auch ganz oft aus den schönen Seiten besteht. Zum Beispiel genießt er es, mit einem Boot über die Donau zu fahren, den Sonnenuntergang zu bewundern und wie er sagt einfach dankbar zu sein.

Ehrliche Antworten

In einer Fragerunde auf Insta hat er seinen Fans nun vieles ehrlich beantwortet. Es kam auch die Frage nach seinen Schlafgewohnheiten, ob er sich wieder einen "normalen" Rhythmus angewöhne. Kratky meinte dazu, dass er immer noch früh aufwache und dann putzmunter sei gegen vier. Zu Mittag käme dann ein bleiender Einbruch. Doch das würde sich, da sei er zuversichtlich, bestimmt in einigen Monaten ändern.

Wer hätte DAS gedacht!

Und dann verrät er noch einen echten Schocker: Er sei nie ein Morgenmensch gewesen. Wirklich nie! Fragt sich nur, wie er es so lange geschafft hat, gegen seine innere Uhr zu leben.