"Driving Home for Christmas"-Star Chris Rea (74) ist tot

Der Musiker starb am Montagmorgen nach kurzer Krankheit. Das hat seine Familie gegenüber BBC bestätigt

Der britische Sänger und Songwriter Chris Rea ist ausgerechnet zwei Tage vor Weihnachten im Alter von 74 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte gegenüber der BBC, dass der Musiker am Montagmorgen nach kurzer Krankheit friedlich im Kreise seiner Angehörigen im Krankenhaus verstorben sei.

Mehr lesen:

Ein Sprecher der Familie teilte mit: „Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt. Er ist heute früh nach kurzer Krankheit friedlich im Kreise seiner Familie im Krankenhaus verstorben.“

Er lebt in Kult-Song weiter

Rea wurde weltweit vor allem durch seinen Kult-Weihnachtssong „Driving Home for Christmas“ bekannt, der in der Advents- und Weihnachtszeit seither regelmäßig in den Charts auftaucht und zu einem festen Bestandteil der Saison geworden ist.





Große Trauer

Der Musiker aus Middlesbrough prägte über Jahrzehnte die britische Rock- und Popszene mit seiner unverwechselbaren rauen Stimme, seinem Gitarrenspiel und Hits wie „Fool (If You Think It’s Over)“, „The Road to Hell“, „On The Beach“ oder „Josephine“.

Seine Werke und besonders der zeitlose Weihnachtssong werden von Millionen Menschen jedes Jahr gehört und damit sein musikalisches Erbe weitertragen. Rea hinterlässt Familie, zahlreiche Songs und Erinnerungen an eine außergewöhnliche Karriere in der Musikwelt — sein Verlust wird von Fans rund um den Globus tief empfunden.