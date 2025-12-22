Hollywood-Star James Ransone stirbt mit nur 46 Jahren

Hollywood-Schauspieler James Ransone ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot.

Der aus US-Dramaserie "The Wire" bekannte Schauspieler sei im Alter von 46 Jahren gestorben, berichteten unter anderem "TMZ.com" und USA Today. Auf der Webseite der lokalen Gerichtsmediziner war ein entsprechender Eintrag zum Tod von Ransone zu finden. Demnach starb er am Freitag. "TMZ.com" berichtete unter Berufung auf die Polizei von LA, dass es keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe.

Ransone hinterlässt Frau und zwei Kinder

Ransone war für seine Rolle als Chester "Ziggy" Sobotka in "The Wire" bekannt geworden. Ransone spielte auch in "ES Kapitel 2" und in dem Thriller "Poker Face" mit.

Der zweifache Familienvater hatte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2021 machte er öffentlich, dass ihn ein Lehrer im Alter von 12 Jahren mehrere Monate lang sexuell missbraucht hatte. Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei minderjährige Kinder, einen Buben und ein Mädchen.