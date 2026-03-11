DIESER Austro-Star ist die neue Kommissarin im "Tatort" Dortmund

Im Dortmunder "Tatort" weht bald ein neuer Wind. Nach einem überraschenden Abgang bekommt Kult-Ermittler Peter Faber eine neue Kollegin an seine Seite. Besonders spannend für das heimische Publikum: Die neue Hauptkommissarin Leo Sturm wird von einer Österreicherin verkörpert.

In Dortmund herrscht Aufbruchstimmung. Sophia Mercedes Burtscher übernimmt die Rolle der Leo Sturm und bringt ordentlich PS in den Ruhrpott-Krimi. Die Ausstrahlung der ersten Folge mit der neuen Ermittlerin unter dem Arbeitstitel "Blut und Wasser" ist voraussichtlich für Ende 2026 oder das Frühjahr 2027 geplant.

Sophia Mercedes Burtscher © Instagram

Österreicherin übernimmt "Tatort" Dortmund

Aktuell wird in Dortmund, Köln und Umgebung am 31. Fall des Teams gedreht. Die 35-jährige Sophia Mercedes Burtscher, die in Bregenz aufgewachsen ist und bereits am Wiener Burgtheater glänzte, spielt die neu geschaffene Rolle der Hauptkommissarin Leo Sturm. Ihre Figur wird als scharfsinnig und kompromisslos beschrieben. Sturm vertraut lieber auf ihren eigenen Instinkt als auf Teamwork – was im ohnehin spannungsgeladenen Dortmunder Team rund um Peter Faber sicher für ordentlich Reibung sorgen wird.

Kammerspiel sorgt für Hochspannung

Die erste Episode mit der neuen Besetzung verspricht eine besondere Atmosphäre. Die Ermittlungen führen Faber und Sturm in die Abgründe einer scheinbar perfekten Familie, wobei weite Teile der Folge als Kammerspiel in einem Haus inszeniert werden. Enge Räume und brodelnde Spannungen sollen für maximalen psychologischen Druck sorgen, während Kollegin Ira Klasnić im Präsidium die Fäden zusammenhält.

Sophia Mercedes Burtscher, Alessija Lause und Jörg Hartmann. © WDR/Thomas Kost

Große Ehre für Burtscher

Die gebürtige Vorarlbergerin freut sich sichtlich auf ihre neue Aufgabe im Primetime-TV. "Es ist eine große Ehre für mich, Teil des Dortmunder 'Tatorts' zu sein – der tatsächlich mein Lieblings-'Tatort' ist", erklärte Sophia Mercedes Burtscher. Sie sei zudem sehr stolz darauf, sich mit ihrer Figur "in die Tradition außergewöhnlich starker Kommissarinnen in Dortmund einreihen zu dürfen".

© ORF/WDR/Thomas Kost

Vor Burtscher war bereits Stefanie Reinsperger im Ermittler-Team des Dortmunder "Tatorts" zu sehen.