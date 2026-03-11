Raus in die Sonne! Die 10 schönsten Gastgärten Wiens

Wien blüht auf! Die Sonnenstrahlen kitzeln wieder die Nasenspitze und der Winterblues ist offiziell Geschichte. Pünktlich zum Frühlingserwachen 2026 kürt das Gourmet-Magazin Falstaff die besten Adressen für Outdoor-Genießer.

Egal ob Sie den puren Luxus oder das gemütliche Beisl-Feeling suchen – Wiens Gastgärten sind für die Sommersaison 2026 bereit. Wir verraten, in welchen Gastgärten Sie die exzellenteste Küche genießen – vom High-Society-Hotspot im ersten Bezirk bis zum idyllischen Refugium in Döbling.

© Getty Images

Sehen und gesehen werden im Fabios (96 Falstaff-Punkte)

Adresse: Tuchlauben 4/6, 1010 Wien

Wer das pulsierende Leben der Wiener City liebt, kommt am Fabios nicht vorbei. Seit über 20 Jahren ist die Terrasse an den Tuchlauben der Treffpunkt für alle, die italienisches Flair auf Weltklasse-Niveau suchen. Ein Highlight: Probieren Sie das berühmte Tiramisu!

Fuhrmann (94 Falstaff-Punkte): Josefstädter Genuss-Juwel

Adresse: Fuhrmannsgasse 9, 1080 Wien

In der Fuhrmannsgasse zeigt Küchenchef Mike Feierabend, wie moderne Kreativität schmeckt. Ob Seezunge oder Fasan – hier landet nur das Beste auf dem Teller. Geheimtipp: Lassen Sie sich von Patron Hermann Botolen einen Wein aus seiner legendären Sammlung empfehlen.

Hip & Köstlich im Café Kandl (91 Falstaff-Punkte)

Adresse: Kandlgasse 12/2, 1070 Wien

Im Café Kandl trifft hippes Neubau-Flair auf eine Küche, die sogar eingefleischte Fleisch-Fans mit ihrer „Faux Gras“ umhaut. Must-Try: Die kreativen vegetarischen Gerichte aus regionalen Top-Produkten.

Eckel (91 Falstaff-Punkte): Nobel-Idylle in Döbling

Adresse: Sieveringerstraße 49, 1190 Wien

Ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt. Im 19. Bezirk kocht Maria Zarl-Eckel in dritter Generation. Zwischen Naturschnitzel und edlem Hummer findet hier jeder sein Glück.

Kunstgenuss & Urlaubsflair in der Do & Co. Albertina (89 Falstaff-Punkte)

Adresse: Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Mittagessen mit Blick auf die Oper? Das geht hier besonders stilvoll. Von Steak bis zum klassischen Demel-Repertoire ist hier alles dabei.

Salonplafond (89 Falstaff-Punkte)

Adresse: Stubenring 5, 1010 Wien

Direkt im MAK gelegen, bietet dieser Gastgarten internationales Flair. Die Bouillabaisse mit Kaviar-Rouille ist nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch absolut instagrammable!

Kurzurlaub in der Stadt: Schreiners (89 Falstaff-Punkte)

Adresse: Westbahnstraße 43, 1070 Wien

Wenn der Oleander blüht, vergisst man im Schreiners glatt, dass man im siebten Bezirk ist. Hier gibt es ehrliche Wiener Küche wie das gebratene Leberwurstkranzl.

Restaurant Simon (88 Falstaff-Punkte)

Adresse: Döblinger Hauptstraße 76, 1190 Wien

Simon Steindl bringt Schwung nach Döbling. Sein Traumgarten ist die perfekte Kulisse für seine internationale Kreativküche (Tipp: Hendlkeule mit Muscheln!).

Historisches Ambiente im Pfarrwirt (88 Falstaff-Punkte)

Adresse: Pfarrplatz 5, 1190 Wien

Hier atmen die Mauern Geschichte. Auf der traumhaften Veranda schmecken Schnitzel und Tafelspitz gleich doppelt so gut. Ein Muss für jeden Lokalpatrioten!

Stadt-Idylle: Glacis Beisl (83 Falstaff-Punkte)

Adresse: Breite Gasse 4, 1070 Wien

Direkt beim MuseumsQuartier versteckt sich dieser idyllische Garten. Ein Rückzugsort für alle, die Wiener Klassiker und saisonale Überraschungen (wie Pierogi) lieben.