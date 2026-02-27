Diese geheime Botschaft versteckt sich hinter Kates neuem Look

Trotz royaler Zerreißprobe im Hintergrund strahlte Prinzessin Kate bei ihrem jüngsten Besuch in Wales schöner denn je. Die Royal präsentierte sich nicht nur als absoluter Fashion-Profi, sondern rührte die Fans auch mit einem ganz besonderen Detail in ihrem Outfit.

Es sind turbulente Tage für die Royals: Seit Bekanntwerden der schockierenden Verhaftung - und der anschließenden Freilassung - von Andrew Mountbatten-Windsor, steht die Familie unter enormer Beobachtung. Doch Prinz William und Prinzessin Kate ließen sich bei ihrem Trip nach Powys (Ostwales) absolut nichts anmerken. Bei ihrem bereits dritten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit dem Skandal präsentierte sich das Thronfolger-Paar als starke, geschlossene Einheit.

Im Gemeindezentrum Hanging Gardens in Llanidloes trotzten sie dem typisch britischen Regen, lauschten begeistert einem Chor und scherzten mit Kindern. Die beiden zeigten sich nahbar wie selten zuvor und nahmen sich viel Zeit für die zahlreichen Schaulustigen. Doch es war vor allem Kates atemberaubendes Outfit, das am Ende des Tages für Gesprächsstoff sorgte.

Kate erobert Wales in Burgunderrot

© Getty Images

Prinzessin Kate bewies in der Stadt Newtown einmal mehr, warum sie als absolute Stilikone gilt. Sie hüllte sich von Kopf bis Fuß in die absolute Trendfarbe der Saison: ein tiefes, sattes Burgunderrot.

Das absolute Highlight ihres Looks war ein makelloser, zweireihiger Mantel mit markanten Schultern und eleganten schwarzen Knöpfen. Die lange, taillierte Silhouette reichte bis über Kates Knie, wo hohe Lederstiefel in einem etwas gedeckteren Burgunder-Ton das Outfit perfekt abrundeten. Unter dem Mantel blitzte eine luftige Schluppenbluse in einem leuchtenden Rubellit-Ton hervor, die sie gekonnt mit einem fließenden, plissierten Maxirock kombinierte.

Die versteckte Botschaft

Doch was wäre ein royaler Look ohne eine tiefere Bedeutung? Um das monochrome Burgunderrot aufzubrechen, setzte Kate auf leuchtend gelbe Farbtupfer in Form von langen Edelsteinohrringen. Wer aber genau hinsah, entdeckte an ihrem Mantel die heimliche Botschaft: Kleine, angesteckte gelbe Narzissen.

© Getty Images

Mit dieser Blume sandten Kate und William einen direkten Liebesbrief an die Gastgeber! Die Narzisse ist die Nationalblume von Wales und steht symbolisch für den St. David’s Day (1. März), den Gedenktag des walisischen Schutzpatrons. Auch Prinz William, der lässig in einer braunen Jacke und blauer Hose an Kates Seite strahlte, trug die leuchtende Blume stolz an der Brust. Ein starkes Zeichen des Respekts und der tiefen Verbundenheit zur Region!

© Getty Images

Passend zu dieser liebevollen Geste besuchten die Royals vor den anstehenden Feierlichkeiten auch die Oriel Davies Kunstgalerie in Newtown, die sich der Förderung lokaler Gemeinschaftskunst und der walisischen Kultur verschrieben hat.