Flacher Bauch im Sitzen? So einfach trainieren Sie Ihren Speck weg

Sie sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm und der Winter-Blues raubt Ihnen jede Motivation für das Gym? Die gute Nachricht: Wer einen flachen Bauch will, muss gar nicht vom Stuhl aufstehen! Wir verraten, wie Sie Ihre Körpermitte ganz entspannt vom Bürosessel oder Sofa aus in Topform bringen.

Wir kennen es alle: Der Terminkalender ist voll, draußen ist es ungemütlich und nach acht Stunden im Büro fehlt die Motivation fürs Fitnessstudio. Doch jetzt ist Schluss mit Ausreden! Mit diesem genialen Sitz-Workout bringen Sie Ihren Core zum Brennen und bekämpfen den lästigen Hüftspeck. Ob im Homeoffice zwischen zwei Meetings, beim Serienmarathon am Abend oder in der Mittagspause: Alles, was Sie für dieses Workout brauchen, ist ein stabiler Stuhl und ein paar Minuten Zeit.

Straffer Bauch im Sitzen: So geht’s

Ihr Stuhl wird jetzt zum Trainingspartner. Diese Übungen lassen die Muskeln brennen:

Der Taillen-Twist für die schräge Muskulatur

Mit dieser Übung verabschieden Sie sich von den Love Handles! Heben Sie beide Beine leicht an und ziehen Sie diese schräg zur linken Schulter. Senken Sie die Beine langsam ab, ohne sie ganz abzusetzen, und wechseln Sie zur rechten Seite. Dieser Wechsel trainiert die seitliche Rumpfmuskulatur effektiv und sorgt für eine schmale Silhouette.

Stuhl-Sit-ups: Schonend zum Sixpack

Klassische Crunches auf dem harten Boden sind oft eine Qual. Die Lösung: Sit-ups auf dem Stuhl! Ziehen Sie die Knie kontrolliert zur Brust und senken Sie sie langsam wieder ab. Das ist deutlich rückenschonender und trifft die geraden Bauchmuskeln genau richtig.

Kicks für stählerne Spannung

Setzen Sie sich auf die vordere Kante Ihres Stuhls und lehnen Sie sich leicht nach hinten (Rücken gerade halten!). Strecken Sie die Beine aus und machen Sie schnelle, kleine Kicks in der Luft. Der Boden ist Lava! Ihre Bauchmuskeln stehen unter Dauerspannung, das formt nicht nur die Mitte, sondern schult auch Ihr Gleichgewicht.

Crunch & Stretch

Für diese Übung halten Sie sich an der Sitzfläche fest, heben Sie die Beine an und ziehen Sie die Knie fest zur Brust. Danach strecken Sie die Beine extrem langsam und kontrolliert gerade nach vorne aus. Lassen Sie die Füße in der Luft schweben! Hier arbeitet die gesamte Bauchwand auf Hochtouren. Zusätzlicher Bonus: Sie kräftigen Ihre Hüftmuskulatur, was Ihnen im Alltag eine aufrechte, stolze Haltung beschert.

Profi-Tipps für den ultimativen Erfolg

Damit Sie schon bald Erfolge sehen sollten Sie folgende Tipps beherzigen. Drei goldene Regeln für Ihr Büro-Workout:

Zeit-Check: Führen Sie jede Übung etwa 30 Sekunden lang aus.

Durchhalten: Machen Sie insgesamt drei Durchgänge, um den Stoffwechsel richtig anzuheizen.

Haltungs-Note: Achten Sie immer auf einen geraden Rücken und eine feste Körpermitte, um Verletzungen zu vermeiden.

Werden Sie mit der Zeit mutiger! Sobald Ihnen die Übungen leichtfallen, können Sie die Intensität durch kleine Zusatzgewichte (oder volle Wasserflaschen) steigern. So hat der Winter-Speck keine Chance!