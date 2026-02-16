Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Fitness
Temperatur-Stürze: Warnsignale, die Sie beim Outdoor-Sport nicht ignorieren sollten!
© Getty Images

Achtung!

Temperatur-Stürze: Warnsignale, die Sie beim Outdoor-Sport nicht ignorieren sollten!

16.02.26, 13:17
Teilen

Gestern noch 10 Grad und Laufhose kurz, heute gefühlte minus 7, solche Temperatur-Stürze sind für Ihren Körper purer Stress. Warum plötzliche Kälte Muskeln, Lunge und Kreislauf belasten kann und welche Warnsignale Sie beim Sport jetzt unbedingt ernst nehmen sollten, lesen Sie hier. 

Am Samstag noch gemütliche 10 Grad, kurze Hose, Laufen bei Sonnenschein - alles fühlt sich leicht an. Und am Sonntag Temperatur unter dem Gefrierpunkt? Das Handy zeigt plötzlich eine gefühlte Temperatur von minus 7 Grad. Genau diese extremen Temperaturwechsel sind tückisch. Was sich nach „Ach, geht schon“ anfühlt, kann für Ihren Körper ein echter Kälteschock sein. 

Temperatur-Stürze: Warnsignale, die Sie beim Outdoor-Sport nicht ignorieren sollten!
© Getty Images

Das ist auch mir passiert, als ich Sonntag meinen Long Run durchziehen wollte. Leicht aufgewärmt, bin ich losgelaufen. Doch schon nach wenigen Kilometern meldete sich meine untere Wade. Muskel verhärtet und wird einfach nicht locker und warm. Die Muskeln blieben kalt, selbst nach 35 Minuten. Nach sieben Kilometern musste ich abbrechen. Die Durchblutung kam einfach nicht in Schwung und das Risiko einer Zerrung war einfach viel zu groß. 

Warum plötzliche Kälte so belastend ist

Ein Temperatursturz von 10 Grad plus auf unter den Gefrierpunkt ist für den Organismus eine enorme Umstellung.

Lesen Sie auch

Temperatur-Stürze: Warnsignale, die Sie beim Outdoor-Sport nicht ignorieren sollten!
© Getty Images
  • Die Gefäße ziehen sich zusammen
  • Die Durchblutung wird erschwert
  • Muskeln und Sehnen werden weniger elastisch
  • Die Atemwege reagieren empfindlicher

Vor allem der Wind wird oft unterschätzt. Er verstärkt die gefühlte Kälte massiv und Ihr Körper kämpft deutlich härter, um warm zu bleiben. 

Diese Warnsignale sollten Sie ernst nehmen

1. Anhaltendes Frieren trotz Bewegung 

Wenn Sie auch nach dem Aufwärmen nicht warm werden, ist das kein gutes Zeichen. Der Körper schafft es nicht, ausreichend Wärme zu produzieren oder zu halten. 

2. Schmerzen beim Atmen

Eiskalte, trockene Luft kann die Atemwege reizen. Brennen in der Lunge oder ein stechendes Gefühl in der Luftröhre sollten Sie ernst nehmen. Tipp: Atmen Sie konsequent durch die Nase, so wird die Luft angewärmt, bevor sie in die Lunge gelangt. 

3. Muskelsteifigkeit und Ziehen

Kalte Muskeln und Sehnen sind weniger elastisch und deutlich verletzungsanfälliger. Wenn sich eine Wade „hart“ anfühlt oder permanent zieht, brechen Sie lieber ab. 

4. Starkes Zittern 

Zittern ist ein klares Signal: Ihr Körper versucht durch Muskelbewegung Wärme zu erzeugen. Spätestens hier sollten Sie das Training beenden. 

 

Natürlich ist Disziplin wichtig. Gerade bei längeren Läufen oder intensiven Einheiten ist das Risiko höher. Wer hier nicht reagiert, riskiert Reizungen oder längere Trainingspausen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen