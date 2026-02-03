Alles zu oe24VIP
Rauchwolke über Teheran
© X/@visegrad24

Feuer ausgebrochen

Riesige Rauchwolke über Teheran

03.02.26, 10:29
In Teheran ist auf einem Basar im Stadtteil Dschannat Abad ein großes Feuer ausgebrochen, das eine massive Rauchwolke erzeugte und von mehreren Teilen der iranischen Hauptstadt aus sichtbar war.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Zahlreiche Feuerwehrteams sind laut Medienberichten im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Laut "Bild" kursieren Spekulationen über einen Zusammenhang mit den Protesten gegen das iranische Regime, bei denen in den vergangenen Wochen Hunderttausende Iraner gegen Repression und für mehr Freiheit auf die Straße gingen.

Der Brand ereignet sich zudem in einer sensiblen Phase der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA über das Atomprogramm. Der iranische Präsident Massud Peseschkian äußerte sich zuletzt unter Bedingungen bereit für Gespräche, wobei er betonte, dass nationale Interessen gewahrt bleiben müssen.

