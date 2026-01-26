Verweigert Prüfung: Ariel sorgt für neuen Dschungelcamp-Zoff

Seit Tagen ist die Stimmung zwischen Ariel und Eva angespannt. Jetzt bringt Ariel bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" das Fass zum Überlaufen und wird bei den anderen Dschungelcamp-Stars immer unbeliebter.

Ariel musste schon dreimal zur Dschungelprüfung antreten und kehrt zum dritten Mal ohne einen Stern zurück. Somit erhalten die Dschungelcamp-Kandidaten drei Tage lang nur eine karge Essensration.

Diesmal hatte Ariel die Unterstützung von Eva Benetatou und Gil Ofarim. Doch auch jetzt scheitert sie. Bei den ersten beiden Prüfungen versuchte sie noch, Sterne zu bekommen, weigert sie sich wegen ihrer Mitspieler nun von vornherein.

"Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf"

Für die Dschungelcamp-Zuschauer war seit Tagen ersichtlich, dass es zwischen Eva und Ariel brodelt. Nun knallt es auf dem Weg zur Prüfung heftig. Eva hetzt: "Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf. [...] Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid."

Bei der Erwähnung ihrer Tochter explodierte Ariel: "Meine Tochter hat hier nix verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund." Als die beiden bei den Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen angekommen sind, ist die Stimmung am Boden.

"Alle im Team haben Hunger"

Sonja und Jan fragen die Kandidaten, ob sie für die Prüfung bereit seien, sind Gil und Eva bereit. Ariel hingegen hat sich umentschieden: "Alle im Team haben Hunger, ich habe Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich stehe für mich ein. Ich kann mir selbst nicht untreu sein."

Dass für ihre Entscheidung Eva schuld ist, verheimlicht Ariel nicht: "Mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf "ein Team" machen, das geht nicht. [...] Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt. Mein Kind hat hier nichts verloren! Mit so einem Menschen kann ich jetzt nicht spielen!"

"Ich habe nicht über dein Kind"

Auch Gil wird von ihr attackiert: "Ich kann auch mit Gil nicht arbeiten. Was er begangen hat… im Camp kann ich ihn wegblenden, aber ich kann nicht auf Team machen jetzt!"

Evas Versuch, Ariel umzustimmen, scheitert: "Unmöglich, unmöglich! Lass es uns doch versuchen, bitte! Ich habe nicht über dein Kind, sondern über deine Werte gesprochen! Bitte! Bitte mache es doch für uns alle als Team."

Die Moderatoren Sonja und Jan mischen sich sogar ein und erinnern Ariel, dass ja alle hungern müssen, wenn sie nicht antritt. Ariel kann nicht umgestimmt werden und bleibt stur. Für alle Dschungelcamper bedeutet das: Null Sterne und nur eine karge Portion Reis und Bohnen zu essen.