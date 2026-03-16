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Sean Penn
© APA/AFP

An der Front

Sean Penn: Ukraine-Besuch statt Oscar-Glamour

16.03.26, 12:51 | Aktualisiert: 16.03.26, 14:41
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Der Schauspieler wurde als "bester Nebendarsteller" ausgezeichnet, blieb der Oscar-Verleihung aber fern. Stattdessen stattet er der Ukraine einen Besuch ab.

Hollywood-Star Sean Penn hat die Oscar-Verleihung wegen einer Reise in die Ukraine verpasst. Ein ranghoher Vertreter der ukrainischen Regierung sagte am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Kiew, der US-Schauspieler und Filmemacher halte sich zu einem "Privatbesuch" in Kiew auf, um die Ukraine zu "unterstützen".

Sean Penn
© oe24

"Er ist in der Ukraine, aber es handelt sich um einen Privatbesuch", sagte der ukrainische Regierungsvertreter. Im Laufe des Tages soll Penn demnach von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen werden. Später will der Schauspieler nach Angaben eines anderen Regierungsvertreters auch "die Front" im Osten der Ukraine besuchen.

Sean Penn
© Getty Images

Kriegs-Front statt Smoking

Penn hatte für seine Rolle im satirischen Action-Thriller "One Battle After Another" am Sonntagabend den Oscar als bester männlicher Nebendarsteller erhalten - seinen dritten Oscar insgesamt. Der 65-Jährige nahm allerdings nicht persönlich an der Gala in Hollywood teil.

Sean Penn und Leonardo DiCaprio

Sean Penn und Leonardo DiCaprio

© Getty

Penn ist einer der entschiedensten Unterstützer der Ukraine in Hollywood und ist seit Beginn des russischen Angriffskrieges schon mehrfach in das Land gereist. Er war auch in Kiew, als im Februar 2022 die russische Invasion begann. Penn drehte damals einen Dokumentarfilm über Selenskyj, der 2023 auf der Berlinale Premiere feierte.

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