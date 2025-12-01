18-jähriger Flagg bricht LeBrons Punkte-Rekord

Cooper Flagg hat NBA-Geschichte geschrieben. Der 18-jährige Rookie der Dallas Mavericks wurde zum jüngsten Spieler, der in einem Spiel 35 Punkte erzielte, und brach damit einen Rekord von LeBron James.

Die Dallas Mavericks siegten am Samstag bei den Los Angeles Clippers mit 114:110. NBA-Draft-Nummer-eins Cooper Flagg erzielte dabei einen Karriere-Rekord mit 35 Punkten und 8 Rebounds und schrieb Ligageschichte.

Historischer Rekord für 18-Jährigen

Der 18-jährige Flagg wurde zum jüngsten Spieler in der NBA-Geschichte, der in einem Spiel 35 Punkte erreichte. Damit übernahm er den Rekord von LeBron James. Der US-Rookie schaffte es zudem, neben James einer von nur zwei Spielern zu werden, die vor ihrem 19. Geburtstag 30 oder mehr Punkte in einem Spiel erzielten.

Mavericks mit wichtigem Auswärtssieg

Im Intuit Dome sicherten sich die Mavericks ihren sechsten Saisonsieg. Neben Flagg trugen Klay Thompson mit 23 Punkten und Naji Marshall mit 18 Punkten zum Erfolg bei. Für die Clippers war es die 15. Niederlage der Saison und die vierte in Folge.

Pistons beenden Heat-Serie

In einem weiteren NBA-Spiel beendeten die Detroit Pistons die sechsspielige Siegesserie der Miami Heat. Die Pistons gewannen auswärts mit 138:135 und festigten ihre Führung in der Eastern Conference mit nun 16 Siegen.