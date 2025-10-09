WO sind die Ur-Wölfe von Allentsteig?

Die Ur-Wölfe sind aus Allentsteig spurlos verschwunden. 2015 siedelte sich ein Wolfspaar an und sorgte für den ersten Wolfsnachwuchs seit über 100 Jahren in Österreich. Jetzt sind sie unauffindbar.

"Wir gehen davon aus, dass sie wahrscheinlich nicht mehr da sind", erklärt Andreas Berger. Mit "sie" meint der Naturschutzbeauftragte am Truppenübungsplatz Allentsteig jenes Wolfspaar, das vor rund zehn Jahren auf dem über 15.000 Hektar großen militärischen Areal sesshaft wurde. Die beiden Raubtiere gelten als die ersten Exemplare, die – seit der Ausrottung der ursprünglichen Population im Laufe des 19. Jahrhunderts – das Waldviertel wieder besiedelten.

2015 kam es erstmals zu Sichtungen der Wölfe in der Region. Im Jahr darauf folgte der erste Nachwuchs. Eine Sensation, wie Ottokar Jindrich, oberster Naturschützer des Verteidigungsministeriums, damals schilderte: "Es handelt sich um die ersten Wölfe, die in Österreich seit ihrer Ausrottung vor über 100 Jahren in freier Wildbahn geboren wurden." Seither konnten auf dem Areal wiederholt Jungwölfe nachgewiesen werden. Ein Umstand, der sich kürzlich änderte. Denn von den ursprünglichen Elterntieren fehlt jede Spur.

Berger vermutet, dass die Tiere aufgrund ihres Alterns eines natürlichen Todes gestorben sein könnten. Wilderei schließe er jedenfalls aus. Das Ableben der beiden Elterntiere möchte Aldin Selimovic vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinische Universität Wien derzeit nicht bestätigen. Ob es bald wieder Sichtungen gibt, bleibt abzuwarten.