Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Wiener Schnitzel
© Getty Images

Essensvorschriften

ÖH verbietet Schnitzel

21.12.25, 21:43
Teilen

Bei ÖH-Veranstaltungen sollen nur noch vegetarische Gerichte erlaubt sein.  AG-Bundesobmann Laurin Weninger tobt über eine "ideologische Bevormundung".

Wien. Derzeit sorgt eine Essensvorschrift der ÖH für Wirbel: Bei ÖH-Veranstaltungen darf nur noch vegetarisches Essen angeboten werden - das hat die Bundesvertretung der Österreichischen Hochschülerschaft laut "Kleine Zeitung" beschlossen. Dafür gestimmt haben demnach die VSSTÖ ("Verband Sozialistischer StudentInnen in Österreich"), GRAS ("Grüne & Alternative StudentInnen") und FLÖ ("Unabhängige Fachschaftslisten Österreichs").

Weninger tobt: "Ideologische Bevormundung pur"

Kritik kommt etwa von AG-Bundesobmann Laurin Weninger: Er sieht in dem Beschluss "ideologische Bevormundung pur". "Die ÖH ist keine Erziehungsanstalt, sondern eine Serviceeinrichtung für Studierende", zitiert die "Kleine Zeitung" Weninger. In den Essensvorschrift der ÖH sieht er "Symbolpolitik". Die "echten Probleme" der Studierenden laut Weninger: Überfüllte Lehrveranstaltungen, lange Wartezeiten und fehlende Betreuung. Die ÖH kämpfe gegen Schnitzel, während Studierende um Lehrplätze kämpfen, tobt Weninger. "Absurder geht es kaum", sein Fazit.

Sören Gerrelts, der Klubobmann der AktionsGemeinschaft (AG), kritisiert gegenüber "Kleine Zeitung": "Niemand braucht eine linke Mehrheitsfraktion, die über den Teller hinweg Lebensstile normiert." Studierende seien mündige Erwachsene. Die AG lehne den Antrag entschieden ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden