Dornauer & Schütz: Hochzeit am 13. Juni in Tirol

Der Tiroler Landtagsabgeordnete will im Sommer die Verlegerin Eva Schütz heiraten.

Politisch gibt es für Georg Dornauer eher stürmische Zeiten. Der frühere Tiroler SPÖ-Chef bekämpft seinen Parteiausschluss, zudem kritisierten zuletzt gleich mehrere Landtagsparteien die angeblich mangelnde Anwesenheit des SPÖ-Rebellen bei Landtagssitzungen.

Hochzeitsglocken werden an einem 13. läuten

Georg Dornauer und Eva Schütz setzen ihre Turtelshow fort. © Andreas Tischler



Dafür läuft es für den Tiroler privat prächtig. Wie oe24 erfuhr, dürften demnächst die Hochzeitsglocken läuten: Dornauer will seine Lebensgefährtin, die Verlegerin und Politik-Expertin Eva Schütz, heiraten - sogar einen Termin gibt es schon. Das Ja-Wort des Paares, das zuletzt schwer verliebt bei der Weihnachtsfeier von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu sehen war, ist für den 13. Juni geplant, die Feier soll in Tirol stattfinden. Schütz will ihren Namen übrigens behalten, erfuhr oe24 von Freunden des Paares.

Dass die frohe Botschaft gerade jetzt verkündet wird, ist kein Zufall: Soll doch die Scheidung von Eva Schütz erst vor Kurzem endgültig über die Bühne gegangen sein. Die Verlegerin war mit dem Investor Alexander Schütz verheiratet.

Kommt eigene Liste?

Abseits vom privaten Glück dürfte Dornauer auch politisch durchstarten wollen: Nach dem Rauswurf aus der SPÖ soll jetzt eine eigene Liste gegründet werden - schließlich wählt Tirol bereits 2027 einen neuen Landtag.