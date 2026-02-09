Explosion in Gemeindebau – eine Person schwer verletzt

Zwei Wohnungen dürften beschädigt worden sein. Die Wiener Berufsfeuerwehr sprach von einer "Verpuffung".

Wien. Bei der Explosion in einer Wohnung in einem Gemeindebau in der Werndlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Montagnachmittag ein Mann schwer verletzt und mit großflächigen Brandwunden in ein Spital gebracht worden. Derzeit finden noch Kontrollen in dem Gemeindebau statt, auch ein Statiker war vor Ort. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Konkret dürften zwei Wohnungen beschädigt worden sein. Die Wiener Berufsfeuerwehr sprach auf APA-Anfrage von einer "Verpuffung". Die genaue Ursache stand noch nicht fest. "Die Therme war jedoch intakt", sagte Polizeisprecherin Anna Gutt um 18.00 Uhr. Ein Gasaustritt sei damit eher auszuschließen. Laut Gutt hat die Brandgruppe des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Sie betonte zudem, dass keine weitere Gefahr für die Anrainerinnen und Anrainer bestünde.

Fast alle Mieterinnen und Mieter wieder zurück in Wohnungen

Die Feuerwehr brachte die restlichen Bewohner ins Freie. Laut der Wiener Berufsrettung wurden rund 20 Personen von der Sondereinsatzgruppe betreut. Bis auf die Mieterinnen und Mieter der beiden beschädigten Wohnungen konnten inzwischen bereits wieder alle in das Haus zurückkehren, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer erklärte.

Die Aufräumarbeiten waren am frühen Abend noch im Gang, wobei Rettung und Feuerwehr bereits abrücken konnten. "Beschädigte Fensterscheiben und Türen wurden verschlossen", sagte Schauer. Er sprach auch von durchgeführten Pölzmaßnahmen, da einige Türen und Wände in dem Haus eingedrückt worden seien. Die Netzbetreiber waren am Abend noch vor Ort, um weitere Vorkehrungen zu treffen.