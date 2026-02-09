Elfjährige fahren mit geklautem Auto auf die Autobahn

Zwei Elfjährige sorgten heute in Traun für einen Großeinsatz. Die Minderjährigen schnappten sich im Bezirk Vöcklabruck ein Auto und fuhren damit über die Autobahn bis zu einer Tankstelle.

Oberösterreich. Heute alarmierte eine Mitarbeiterin einer Tankstelle die Polizei in Traun. Ihr war aufgefallen, dass zwei Kinder mit einem Auto vorgefahren waren. Die Beamten konnten die beiden Elfjährigen tatsächlich direkt vor Ort antreffen. Wie sich bei der Befragung herausstellte, hatten die Kinder den Wagen in der Nähe ihres Wohnortes im Bezirk Vöcklabruck in Betrieb genommen, um damit nach Traun zu fahren.

Suche nach vermissten Kindern

Die beiden Minderjährigen wurden auch kurz vor der Anhaltung bei der Polizei Schwanenstadt als abgängig gemeldet; ebenso erstattete der Zulassungsbesitzer des verwendeten Pkw kurz zuvor Anzeige über das Fehlen seines Fahrzeuges, berichtet die Polizei.

Laut "ORF"-Bericht suchten die beiden 11-Jährigen nach einem unversperrten Auto. Schließlich fanden sie eines, in sich auch der Ersatzschlüssel befand.

Fahrt über die Autobahn

Einer der 11-Jährigen gab an, dass sie über die Westautobahn nach Traun gefahren sind. Sie hätten laut Medienbericht dabei mehrere Pausen eingelegt, da sie wegen ihrer Größe mit der Steuerung des Wagens zu kämpfen hatten. Nachdem sie im Parkhaus eines Einkaufszentrums noch eine Runde gedreht hatten, fuhren sie zur Tankstelle, wo die gefährliche Spritztour schließlich endete.