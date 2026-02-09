Großeinsatz in Liesing: Atom-Alarm in Entsorgungsbetrieb

Zwei Mitarbeiter des Betriebs im Süden von Wien, die mit dem Gegenstand hantiert hatten, wurden vorsorglich durch die Berufsrettung untersucht und nach einer Dekontamination im Hygienezentrum des Gesundheitsdienstes zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Wien. Schon seit Stunden läuft bei einem Recycling- und Entsorgungsbetrieb in der Oberlaaer Straße im 23. Bezirk ein Großeinsatz, am späten Nachmittag wurden, wie Fotos von besorgten Anrainern zeigen, alle Mitarbeiter vom Firmengelände gebracht - Rettung, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Zudem wurden auch Straßen rund um den betroffenen Betrieb gesperrt.

"Derzeit werden Messungen- und Kontrollen durchgeführt", sagte Lukas Schauer, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien zu Mittag. Am Nachmittag wurden dann die wahren Hintergründe, die über das Presse-Service der Stadt Wien verlautbart wurden, bekannt.

Demnach wurden Montagvormittag gegen 10:30 Uhr die genannten Einsatzkräfte alarmiert und zu einem Entsorgungsbetrieb in Liesing gerufen. Es bestand der Verdacht, dass ein angelieferter Gegenstand ein radioaktives Nuklid enthalten haben könnte. Von den Einsatzkräften der Feuerwehr wurden am Firmengelände Absperrmaßnahmen getroffen und umfangreiche Messungen zur Gefahrenabschätzung vorgenommen. Dabei wurden geringe Strahlenwerte festgestellt.

Zwei Mitarbeiter des Betriebs, die mit dem Gegenstand hantiert haben, wurden vorsorglich durch die Berufsrettung Wien untersucht und nach einer Dekontamination im Hygienezentrum des Gesundheitsdienstes zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell sind weitere Messungen und Nachforschungen im Gange, um die Herkunft des Gegenstandes zu klären. Für Personen außerhalb des Firmengeländes besteht keine Gefährdung.