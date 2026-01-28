KTM-Stellenabbau: AMS sieht Chancen für Betroffene

Der Stellenabbau bei KTM bringt Unsicherheit, das AMS sieht aber auch neue Jobchancen.

OÖ. Beim Motorradhersteller KTM ist weiterhin unklar, welche Mitarbeiter konkret von der angekündigten Kündigungswelle betroffen sein werden. Derzeit wird an einem Sozialplan gearbeitet, die betroffenen Beschäftigten sollen bis Mitte Februar informiert werden. Allein im Innviertel verlieren mehr als 300 Mitarbeiter ihren Job. Das Arbeitsmarktservice rechnet mit einer angespannten Jobsuche, sieht aber auch positive Signale.

So hat der Salzburger Kranhersteller Palfinger Interesse an KTM-Mitarbeitern bekundet, insbesondere an Fachkräften aus Forschung und Entwicklung. Dennoch steigt der Wettbewerb am regionalen Arbeitsmarkt, mögliche Gehaltseinbußen gelten als realistisch. Das AMS plant für März Informationsveranstaltungen für Betroffene.