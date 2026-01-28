Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Stellenabbau bei KTM.

KTM-Stellenabbau: AMS sieht Chancen für Betroffene

28.01.26, 12:46
Teilen

Der Stellenabbau bei KTM bringt Unsicherheit, das AMS sieht aber auch neue Jobchancen. 

OÖ. Beim Motorradhersteller KTM ist weiterhin unklar, welche Mitarbeiter konkret von der angekündigten Kündigungswelle betroffen sein werden. Derzeit wird an einem Sozialplan gearbeitet, die betroffenen Beschäftigten sollen bis Mitte Februar informiert werden. Allein im Innviertel verlieren mehr als 300 Mitarbeiter ihren Job. Das Arbeitsmarktservice rechnet mit einer angespannten Jobsuche, sieht aber auch positive Signale.

So hat der Salzburger Kranhersteller Palfinger Interesse an KTM-Mitarbeitern bekundet, insbesondere an Fachkräften aus Forschung und Entwicklung. Dennoch steigt der Wettbewerb am regionalen Arbeitsmarkt, mögliche Gehaltseinbußen gelten als realistisch. Das AMS plant für März Informationsveranstaltungen für Betroffene.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen