Marode Autos aus Verkehr gezogen.

Zahlreiche Anzeigen bei Verkehrskontrolle in Regau

28.01.26, 12:41
Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der B145 in Regau stoppte die Polizei zahlreiche Fahrzeuge. 

Regau. Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der B145, der Salzkammergutstraße, in Regau hat die Polizei zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Gemeinsam mit dem technischen Prüfzug des Landes Oberösterreich wurden am Dienstag Fahrzeuge mit teils schweren Mängeln kontrolliert.

Beanstandet wurden unter anderem defekte Bremsen, mangelhafte Beleuchtung sowie abgefahrene oder unzulässige Reifen. Bei zehn Autos waren die technischen Mängel so gravierend, dass die Kennzeichen noch vor Ort abgenommen wurden. Insgesamt stellten die Beamten 196 Anzeigen aus, zudem wurden 41 Sicherheitsleistungen in Höhe von rund 5.000 Euro eingehoben. Weitere 31 Fahrzeuge müssen nun zur Nachkontrolle.

