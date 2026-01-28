Verleihung des 2. Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie

Zur Erinnerung an das außergewöhnliche fotografische Schaffen von Elfriede Mejchar (1924 - 2020) haben Erben 2023 den Elfriede-Mejchar-Preis ins Leben gerufen: Kunst und Kultur und insbesondere die Fotografie sollen gefördert und Erinnerungen an Elfriede Mejchar ihr Werk lebendig gehalten werden.

Der jedes zweite Jahr ausgeschriebene, mit € 7.000 dotierte Preis wurde 2024 erstmals vergeben. Mit dem Preis verbunden ist eine Ausstellung mit Arbeiten des Preisträgers im Schloss Wolkersdorf im Weinviertel, in Zusammenarbeit mit FLUSS, der NÖ Initiative für Foto- und Medienkunst.

Nikolaus Korab Preisträger

Der 2. Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie 2026 wird dem in Wien und in NÖ arbeitenden und lebenden Fotokünstler Nikolaus Korab zuerkannt. Die Preisverleihung findet am Samstag, dem 30. Mai 2026 um 16 Uhr im großen Saal von Schloss Wolkersdorf im Weinviertel statt. Die Laudatio hält Peter Zawrel. Im Anschluss an die Preisverleihung wird die Ausstellung Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie 2026 mit Arbeiten des Preisträgers Nikolaus Korab, sowie einer Auswahl von Arbeiten der Finalisten Werner Feiersinger, Katharina Gruzei und Trude Lukacsek eröffnet.