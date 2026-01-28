Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Verleihung des 2. Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie
© Bildrecht, Wien 2026

Schloss Wolkersdorf

Verleihung des 2. Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie

28.01.26, 12:31
Teilen

Zur Erinnerung an das außergewöhnliche fotografische Schaffen von Elfriede Mejchar (1924 - 2020) haben Erben 2023 den Elfriede-Mejchar-Preis ins Leben gerufen: Kunst und Kultur und insbesondere die Fotografie sollen gefördert und Erinnerungen an Elfriede Mejchar ihr Werk lebendig gehalten werden.

Der jedes zweite Jahr ausgeschriebene, mit € 7.000 dotierte Preis wurde 2024 erstmals vergeben. Mit dem Preis verbunden ist eine Ausstellung mit Arbeiten des Preisträgers im Schloss Wolkersdorf im Weinviertel, in Zusammenarbeit mit FLUSS, der NÖ Initiative für Foto- und Medienkunst.

Nikolaus Korab Preisträger 

Der 2. Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie 2026 wird dem in Wien und in NÖ arbeitenden und lebenden Fotokünstler Nikolaus Korab zuerkannt. Die Preisverleihung findet am Samstag, dem 30. Mai 2026 um 16 Uhr im großen Saal von Schloss Wolkersdorf im Weinviertel statt. Die Laudatio hält Peter Zawrel. Im Anschluss an die Preisverleihung wird die Ausstellung Elfriede-Mejchar-Preis für Fotografie 2026 mit Arbeiten des Preisträgers Nikolaus Korab, sowie einer Auswahl von Arbeiten der Finalisten Werner Feiersinger, Katharina Gruzei und Trude Lukacsek eröffnet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen