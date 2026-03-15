Mehrere Events in Klagenfurt wackeln

Aufgrund der angespannten Budgetlage mussten bereits mehrere Events gestrichen werden. Andere stehen noch auf der Kippe. Der beliebte Altstadtzauber findet hingegen fix statt.

Die angespannte Budgetlage in Klagenfurt wirkt sich zunehmend auf den Veranstaltungskalender aus. Mehrere Events mussten bereits gestrichen werden, andere stehen noch auf der Kippe. Dazu zählt etwa der After-Work-Markt am Benediktinerplatz. In der kommenden Woche sind Gespräche zwischen Bürgermeister, Gastronomiebetrieben und möglichen Sponsoren geplant.

Altstadtzauber ist fix gesichert

Fix ist hingegen, dass der Altstadtzauber im August stattfinden wird. Dafür stellt die Stadt rund 44.000 Euro zur Verfügung. Nicht mehr durchgeführt wird heuer jedoch die Drachenjagd, das größte kostenfreie Kinderfestival Österreichs. Laut Inga Horny vom Stadtmarketing sind auch weitere Veranstaltungen unsicher. Während das „Hafenzwitschern“ gesichert ist, wackelt das Adventevent „Hafenknistern“. Auch die „Donnerszenen“ könnten nur in verkürzter Form gemeinsam mit der Universität Klagenfurt stattfinden.

Werbekampagnen außerhalb Kärntens kaum finanzierbar

Neben den Events selbst ist auch deren Bewerbung eingeschränkt. Größere Werbekampagnen außerhalb Kärntens sind derzeit kaum finanzierbar. Wirtschafts- und Tourismusreferent Julian Geier warnt davor, dass Besucherinnen und Besucher vermehrt in andere Städte wie Graz ausweichen könnten. Um dem entgegenzuwirken, brauche es zusätzliche Mittel für das Stadtmarketing.

Neu organisiert wird hingegen die Veranstaltung „Klamour“. Das Mode- und Beautyevent soll direkt in Geschäften stattfinden und mehr Kundinnen und Kunden in die Innenstadt locken.