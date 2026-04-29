Vienna Wine Hike: Studierende laden zu Weinberg-Tour

Am kommenden Sonntag findet eine "Wine Hike"-Tour im 19. Wiener Gemeindebezirk statt, organisiert von der EBN WU.

Die Studentenvereinigung EBN WU lädt zum "Wine Hike" in Döbling - Panorama-Blick, Wein und Ausklang beim Heurigen inklusive. Treffpunkt ist am 3. Mai um 14 Uhr bei der Straßenbahnstation Beethovengang in Nußdorf. Von dort aus startet eine rund fünf Kilometer lange Wanderung durch die Weinberge am Nußberg. Die Teilnehmer spazieren durch Reben, genießen unterwegs Wein und erleben dabei einen der schönsten Ausblicke auf die Stadt. Zum Abschluss der Tour findet sich die Gruppe bei einem bekannten Heurigen ein.

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Im Preis enthalten sind ein Liter Grüner Veltliner sowie ein Liter Mineralwasser. Die Veranstaltung findet ausschließlich bei Schönwetter statt. Organisiert wird das Event von der partyorientierten Studentenvereinigung EBN WU, die regelmäßig Freizeit- und Networking-Treffen veranstaltet. Festes Schuhwerk wird unbedingt empfohlen, ebenso die Mitnahme von Bargeld, etwa für die Einkehr sowie weitere Getränke beim Heurigen.