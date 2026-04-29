Steinfeder Nacht bringt Weinfrühling ins Schloss Spitz

Am ersten Mai-Wochenende lädt die Vinea Wachau zur beliebten Steinfeder Nacht mit Wein und Musik in einem ganz besonderen Ambiente.

Ab 17.30 Uhr öffnen sich am Samstag, den 2. Mai, die Tore des historischen Schlosses in Spitz an der Donau. An drei Bars schenken renommierte Winzer der Vinea-Wachau-Weingüter ihre edlen Tropfen aus. Zusätzlich warten auch Weine aus dem Carnuntum auf die Gäste. Achtung: Wer den Wachauer Weinfrühling besucht, erhält mit gültigem Band zwei Weinbons. Ab 20 Uhr sorgt Live-Musik für zusätzliche Stimmung im Schlosshof, dazu serviert Catering Hoffmann herzhafte Schmankerln.

Schloss Spitz an der Donau. © Tourismusinformation Spitz

Das besondere Ambiente im Schloss macht die Veranstaltung wie jedes Jahr zum Fixpunkt für Genießer. Der Eintritt kostet 20 Euro, Tickets gibt es an der Abendkassa - ausschließlich gegen Barzahlung. Gefeiert wird bis 1 Uhr früh. Für die sichere Heimreise stehen Zusatzzüge der Wachaubahn Richtung Krems sowie Nachtbusse nach Melk um 22 Uhr und 23:45 Uhr ab Bahnhof Spitz bereit.