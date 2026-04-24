35. Wiener Bildungsgrätzl in der Seestadt mit Straßenfest eröffnet

Mit einem großen Straßenfest im Quartier am Seebogen läutete das Bildungsgrätzl Seestadt am 24. April 2026 seine Zusammenarbeit ein. Kindergärten, Schulen und Freizeit- und Sozialeinrichtungen schließen sich dauerhaft zuammen, um Kinder und Jugendliche bestmöglich auf dem Bildungsweg zu begleiten.

Die Konferenz war mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Landesparteivorsitzendem und Landesrat Sven Hergovich (SPÖ), Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sowie Bundesbildungsvorsitzendem und drittem Präsidenten des Wiener Landtags, Prof. Gerhard Schmid (SPÖ), sowie zahlreichen Vertretern aus Nationalrat, Bundesrat und Landtag hochkarätig besucht.

Starkes Netzwerk für für verlässliche Strukturen

Beim Eröffnungsfest in der Seestadt wurde die Barbara-Prammer-Allee zur Kinder-Partymeile. Auch in der Seestadt schließen sich somit Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen zu einem starken Netzwerk zusammen und sollen verlässliche Strukturen im Alltag der Familien schaffen. Im Rahmen von Bildungsgrätzln sollen wichtige Partnerschaften entstehen, die Bildungserfahrungen stark und positiv gestalten können. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) gratulierte zum erfolgreichen Auftakt: "In Wien gibt es mittlerweile 35 Bildungsgrätzl und das zeigt, dass dieses Modell in den Bezirken breit getragen wird und sich bewährt. Für Kinder bedeutet das: Sie werden auf ihrem Weg gut begleitet und für Eltern entsteht die Sicherheit, dass ihre Kinder im Grätzl gut aufgehoben sind."

Teil der feierlichen Eröffnung des Bildungsgrätzls Seestadt. © Stadt Wien/Christian Fürthner

Medienpädagogische Angebote und Fokus auf Inklusion

Durch medienpädagogische Angebote, zum Beispiel in Form von Workshops für Kinder und Jugendliche, soll ein selbstständiger, kompetenter und kritischer Medienumgang gefördert werden. Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs sagt zur Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen in der Seestadt: "Im Rahmen von Bildungsgrätzln entstehen wichtige Partnerschaften, die Bildungserfahrungen stark und positiv gestalten können. Medienkompetenz stellt eine zentrale Grundlage für verantwortungsvolles Handeln in der digitalen Welt dar. Daher freue ich mich besonders, dass im Bildungsgrätzl Seestadt dieser Schwerpunkt gesetzt und durch das große Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen nachhaltig im Schulalltag verankert wird.“ Die enge Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen, zum Beispiel von Kindergärten und Volksschulen, ermögliche zudem eine kontinuierliche Förderung der Kinder und Jugendlichen und damit bruchfreie Übergänge. Ein weiterer Schwerpunkt der Kooperation Inklusion. Das Bildungsgrätzl diene als Austauschplattform im Hinblick auf Fachkenntnisse und Erfahrungen in den einzelnen Einrichtungen. Gemeinsam soll damit ein besserer Überblick über bestehende sonderpädagogische Angebote geschaffen werden. Im 22. Bezirk sind bis jetzt drei weitere Bildungsgrätzl etabliert.