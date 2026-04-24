Wiener Töchtertag zeigt mit Berufsmöglichkeiten für junge Frauen auf

Sieben Unternehmen der Wien Holding beteiligten sich heuer am Wiener Töchtertag und boten praxisnahe Einblicke in vielfältige Berufsfelder – von Schifffahrt über Kunst und Kultur bis hin zu Stadtentwicklung und Digitalisierung.

Rund 50 Mädchen gingen an Bord der MS Vienna und erhielten spannende Einblicke in die Welt der Binnenschifffahrt. An der MUK tauchten 15 Teilnehmerinnen in die Welt des Jazz ein. UIV Urban Innovation Vienna, die Klima- und Innovationsagentur der Stadt Wien, bot zugleich 20 Mädchen ein abwechslungsreiches Programm rund um Zukunftsthemen der Stadt. Im Mozarthaus Vienna erhielten 13 Teilnehmerinnen zunächst eine Führung durch das Museum. Bei WH Media tauchten vier Teilnehmerinnen in die Welt des Fernsehens ein und 25 Teilnehmerinnen erhielten beim Hafen Wien wiederum spannende Einblicke in die Welt der Logistik. Zwei Volksschulklassen aus dem 9. Bezirk haben außerdem beim „Töchtertag KIDS“ Blicke hinter die Kulissen des Jüdischen Museums werfen können. Die jungen Gäste konnten dabei die vielen verschiedenen Berufe in einem Museum kennenlernen und anschließend selbst aktiv werden.

Die Teilnehmerinnen hören der Musikerin aufmerksam zu. © MUK

Töchtertag mit wichtigem Beitrag zur Chancengleichheit

„Der Wiener Töchtertag leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit und stärkt junge Frauen darin, ihre berufliche Zukunft selbstbewusst zu gestalten. Die praxisnahen Einblicke zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten in einer modernen Stadt wie Wien sind – insbesondere in zukunftsweisenden Bereichen wie Digitalisierung, Energie oder Stadtentwicklung“, so Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ). „Bei der Berufswahl ist es wichtig zu wissen, welche Jobs und Möglichkeiten es gibt, um für sich selbst die richtige Entscheidung treffen zu können. Der Wiener Töchtertag bietet hier eine wertvolle Orientierung und eröffnet Einblicke in spannende Zukunftsbranchen. Unsere Unternehmen haben auch heuer wieder dazu beigetragen, Mädchen zu ermutigen, ihre Interessen zu entdecken und neue berufliche Perspektiven kennenzulernen“, so Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding.