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"Schwulau": Wiener Linien machen Stationen queer

Pride Month Wiener Linien
© Wiener Linien/Alexandra Gritsevskaja
Das Social-Media-Team der Wiener Linien hat einen Tag vor der Pride-Parade die Stationen umbenannt und sorgt damit auf Instagram für Lacher.
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Die Wiener LGBTQIA+ Community feiert 30 Jahre Regenbogenparade. Unter dem Motto "Sichtbar seit 1996" ziehen am Samstag erneut wohl tausende Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Pride entgegen der Fahrtrichtung über den Wiener Ring. Nach der Demonstration treten dann mit JJ und Conchita Wurst gleich zwei Song-Contest-Gewinner auf der Pride Stage am Rathausplatz auf.

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Pünktlich einen Tag vor der Regenbogenparade hat sich das Social-Media-Team der Wiener Linien etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Titel "Unsere Stationen – aber queer" benannte sie in einem Instagram-Post die Öffi-Stationen um.

So wurde aus der Station Spittelau "Schwulau", aus dem Franz-Josefs-Bahnhof wurde der Trans*-Josefs-Bhf. und aus der Station Längenfeldgasse wurde die Lesbenfeldgasse.

Staus erwartet

Die Parade geht mit Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt einher. Wie der ÖAMTC informierte, beginnen die Sperren um 8.00 Uhr und dauern bis in die Abendstunden. Da auch auf den Ausweichrouten dichter Verkehr erwartet wird, empfahl der Club auf die U-Bahn auszuweichen.

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