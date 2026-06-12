Regenbogenparade legt die Wiener City lahm

Autofahrer müssen am Samstag in der Wiener Innenstadt mit umfangreichen Sperren und erheblichen Verzögerungen rechnen.

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Aufgrund der bevorstehenden Regenbogenparade am Samstag, den 13. Juni, müssen Verkehrsteilnehmer in der Wiener Innenstadt mit umfangreichen Sperren und erheblichen Verzögerungen rechnen. Betroffen sind unter anderem die Ringstraße sowie zeitweise auch der Franz-Josefs-Kai, berichtet der ÖAMTC. Auch bei der Fahrt zum Flughafen ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Der Zeitplan und die Route im Detail

Ab ca. 08:00 Uhr: Beginn der ersten Ringsperre (im Abschnitt zwischen Operngasse und Schottengasse).

Beginn der ersten Ringsperre (im Abschnitt zwischen Operngasse und Schottengasse). Um 12:00 Uhr: Start der Parade auf Höhe des Rathausplatzes. Der Demo-Zug bewegt sich gegen die reguläre Fahrtrichtung. Die Route führt vorbei am Parlament, der Oper und der Urania, weiter über den Franz-Josefs-Kai, vorbei an der Börse und der Universität.

Start der Parade auf Höhe des Rathausplatzes. Der Demo-Zug bewegt sich gegen die reguläre Fahrtrichtung. Die Route führt vorbei am Parlament, der Oper und der Urania, weiter über den Franz-Josefs-Kai, vorbei an der Börse und der Universität. 16:00 bis 17:00 Uhr: Geplante Rückkehr und Ankunft der Parade am Rathausplatz.

Geplante Rückkehr und Ankunft der Parade am Rathausplatz. Gegen 22:30 Uhr: Voraussichtliches Ende der Abschlussveranstaltung.

Querungen sind, abhängig vom Veranstaltungsverlauf, zeitweise möglich, berichtet der ÖAMTC.

Die Demo-Route der Wiener Regenbogenparade am 13. Juni 2026. © Vienna Pride / Open Street Map

Verzögerungen auf Ausweichrouten

Der ÖAMTC prognostiziert auf den Umleitungsstrecken deutliche Zeitverluste. Davon betroffen sind insbesondere:

Die Zweierlinie (Verbindung Donaukanal – Stadtpark – Schwarzenbergplatz – Karlsplatz – Getreidemarkt – Votivkirche).

(Verbindung Donaukanal – Stadtpark – Schwarzenbergplatz – Karlsplatz – Getreidemarkt – Votivkirche). Weitere Staupunkte: Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse.

Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse. Auch auf der großräumigen Ausweichroute über den Inneren Gürtel muss mit Verzögerungen gerechnet werden.

Der ÖAMTC empfiehlt, die U-Bahn-Linien zu benutzen.

Ein Polizeiauto sperrt die Straße im Rahmen der Regenbogenparade 2025 in Wien. © APA/MAX SLOVENCIK

Erschwerte Flughafenzufahrt

Der ÖAMTC weist darauf hin, dass die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai während der Sperre nicht möglich ist. Der Club rät daher, großräumig über Handelskai bzw. Äußeren Gürtel und Tangente auszuweichen.

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Einschränkungen im Öffentlichen Verkehr

Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D sowie auch innerstädtische Buslinien werden kurz geführt oder umgeleitet.