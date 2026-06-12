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Musiklegende feiert heimlich in Wien

Zucchero in der Wiener Pizzeria Regina Magherita
© privat
Italiens Musiklegende Zucchero feierte nach seinem Wien-Konzert in der Stadthalle geheim bei der Familie Barbaro in der Wiener Pizzeria "Regina Margherita" weiter.
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Was macht ein Superstar nach einem ausverkauften Konzert in der Wiener Stadthalle? Er feiert stilecht italienisch! Italiens Rock- und Blues-Ikone Zucchero verzichtete nach seinem Wien-Auftritt aufs Hotel und schaute stattdessen direkt bei der Familie Barbaro vorbei. Im engsten Kreis mit Freunden genoss der Weltstar einen privaten Abend in der beliebten Wiener Pizzeria Regina Magherita im 1. Bezirk.

Bis tief in die Nacht wurde gegessen, angestoßen und gefeiert. Serviert wurden Antipasti Misti, Vitello Tonnato, Carpaccio, Caprese und Frutti di Mare. Danach folgten Branzino in Salzkruste, Pizza aus dem Steinofen und eine Dessertvariation mit Grappa di Nonino.

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