Lugner-Ex Bahati: Tränen-Drama vor Hochzeit

Während der Termin für ihre bevorstehende Traumhochzeit im September immer näher rückt, gewährt Bahati Venus ihren Fans berührende Einblicke in ihre Gefühlswelt.

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Normalerweise kennt man die Ex-Gefährtin des unvergessenen Baulöwen Richard Lugner stets perfekt gestylt und gut gelaunt aus den sozialen Netzwerken. Doch in ihrer jüngsten Instagram-Aussendung schlägt Bahati Venus ganz andere, erstaunlich ehrliche Töne an. Mit einer klaren Ansage rechnet sie mit dem ständigen Druck der vermeintlich perfekten Online-Welt ab.

Mit diesem Bild wollte Bahati anderen Frauen zeigen, wie ein normaler Bauch aussieht.

Auslöser war eine Umfrage in ihrer Story: Sagenhafte 87 Prozent ihrer Follower gaben zu, für Fotos regelmäßig den Bauch einzuziehen! Für Bahati der finale Beweis, wie sehr wir alle unter dem Zwang stehen, immer makellos auszusehen. Doch hinter der Fassade der braven Brautvorbereitungen brodelt bei der Beauty in Wahrheit ganz ein anderer Schmerz.

Große Trauer um den verstorbenen Papa

Je näher der Trauungsmonat September rückt, desto mehr wird das Ex-Lugner-Luder von ihren Emotionen eingeholt. Unter dem immensen Planungsstress und der spürbaren Erschöpfung sitzt der Stachel tief: Ihr geliebter Vater ist bereits verstorben und wird an ihrem wohl bedeutendsten Tag nicht an ihrer Seite stehen können, um sie zum Altar zu führen.

Bahati Venus und ihr Verlobter

Diese schmerzhafte Gewissheit holt die hübsche Braut immer wieder ein und sorgt für Tränen vor dem großen Tag. Doch der Verlust bringt Bahati gleichzeitig auf den Boden der Tatsachen zurück und verändert ihren Blickwinkel auf das anstehende Spektakel gewaltig.

"Liebe statt perfekter Show für die Medien"

Auf die große Promi-Inszenierung pfeifen? Für Bahati steht fest, dass der emotionale Wert weit über jedem Blitzlichtgewitter steht. Im Herzen werde ihr Papa bei der Hochzeit schließlich ganz nah bei ihr sein – denn am Ende des Tages zähle eben nicht die perfekte Show für die Medien, sondern nur die echte Liebe, die alles verbindet.

Mit ihren ehrlichen Worten richtet sich die Künstlerin auch direkt an ihre Community und macht allen Mut, die bei besonderen Lebensereignissen ebenfalls einen geliebten Menschen schmerzlich vermissen. Eine herzerwärmende Geste, die zeigt: Hinter der Fassade steckt eine Frau mit ganz viel Gefühl!