Unfall & VIP-Ansturm bei "Carmen"-Premiere

Es waren die mit Abstand begehrtesten Karten des Sommers: Die hochkarätige Festspiel-Premiere lockte die Créme de la Créme aus Politik, Wirtschaft und Kultur nach Salzburg – und sorgte im Vorfeld für ein gewaltiges Verkehrs-Chaos.

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Schon Wochen im Voraus wurde die Aufführung als der absolute Höhepunkt der diesjährigen Festspielsaison gehandelt, der Run auf die begehrten Premierentickets war dementsprechend grenzenlos. Doch bevor der Vorhang im Großes Festspielhaus überhaupt aufgehen konnte, spielte sich vor den Toren der Mozartstadt bereits ein eigenes Drama ab.

Vizekanzler Andreas Babler und Karin Blum © Franz Neumayr

Ein direkt in der Hofstallgasse legte die Zufahrt kurzfristig lahm. Das Ergebnis: Ein schier unendlicher Stau, dichte Menschentrauben aus neugierigen Zaungästen und ein Promi-Gedränge auf der Premierenseite, das an Hektik kaum noch zu überbieten war.

Birgit Lauda und Marcus Sieberer © Kolarik Andreas

Hochkarätiger Polit-Gipfel in der Mozartstadt

Wer es schließlich durch das Verkehrs-Nadelöhr schaffte, fand sich mitten auf einem der am stärksten besetzten Polit-Parketts des Jahres wieder. Allen voran gab sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Ehre, begleitet von Bundeskanzler Christian Stocker und Vizekanzler Andreas Babler. Auch EU-Kommissar Magnus Brunner ließ sich den Kultur-Kracher nicht entgehen.

Alexander van der Bellen mit Ehefrau Doris Schmidauer © Kolarik Andreas

Die Salzburger Heimstärke vertraten Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und ihr Stellvertreter Stefan Schnöll, die gemeinsam mit hochkarätigem internationalem Besuch anreisten: Sogar der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis war extra für das Spektakel in die Mozartstadt geflogen.

Roxanne Duran (Buhlschaft), Teresa Vogl © Franz Neumayr

Von Wirtschaftsbossen bis zur "Buhlschaft"

Auch die Riege der Kultur- und Wirtschaftsgrößen zeigte sich in absoluter Feierlaune. Automobil-Gigant Wolfgang Porsche erschien in Begleitung seiner Ehefrau Gabriela, während Malerfürst Markus Lüpertz, Bestseller-Autorin Hera Lind sowie TV-Moderatorin Katja Burkard und Birgit Lauda die Blicke auf sich zogen. Die Wiener Traditions-Dynastie der Familie Sacher rückte gleich in Mannschaftsstärke an: Evi und Georg Gürtler kamen mit Mutter Elisabeth Gürtler sowie Matthias und Alexandra Gürtler.

Wolfgang Porsche und Gabriela Porsche © Kolarik Andreas

Für ein besonders süßes Foto-Motiv sorgte die aktuelle "Buhlschaft" Roxane Duran, die gemeinsam mit ihrer ikonischen Vor-Vor-Vor-Gängerin Sunnyi Melles um die Wette strahlte.

Thaddaeus Ropac und Schauspielerin Sunnyi Melles © Kolarik Andreas

Abgerundet wurde das illustre Festspiel-Geschehen von Kunst-Koryphäe Thaddaeus Ropac, Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner und Corinne Flick. Salzburg hat einmal mehr bewiesen: Wenn die Kultur ruft, trotzt die High Society selbst dem größten Verkehrs-Chaos!