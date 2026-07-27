Festspiele
Unfall & VIP-Ansturm bei "Carmen"-Premiere
Schon Wochen im Voraus wurde die Aufführung als der absolute Höhepunkt der diesjährigen Festspielsaison gehandelt, der Run auf die begehrten Premierentickets war dementsprechend grenzenlos. Doch bevor der Vorhang im Großes Festspielhaus überhaupt aufgehen konnte, spielte sich vor den Toren der Mozartstadt bereits ein eigenes Drama ab.
Ein direkt in der Hofstallgasse legte die Zufahrt kurzfristig lahm. Das Ergebnis: Ein schier unendlicher Stau, dichte Menschentrauben aus neugierigen Zaungästen und ein Promi-Gedränge auf der Premierenseite, das an Hektik kaum noch zu überbieten war.
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Hochkarätiger Polit-Gipfel in der Mozartstadt
Wer es schließlich durch das Verkehrs-Nadelöhr schaffte, fand sich mitten auf einem der am stärksten besetzten Polit-Parketts des Jahres wieder. Allen voran gab sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Ehre, begleitet von Bundeskanzler Christian Stocker und Vizekanzler Andreas Babler. Auch EU-Kommissar Magnus Brunner ließ sich den Kultur-Kracher nicht entgehen.
Die Salzburger Heimstärke vertraten Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und ihr Stellvertreter Stefan Schnöll, die gemeinsam mit hochkarätigem internationalem Besuch anreisten: Sogar der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis war extra für das Spektakel in die Mozartstadt geflogen.
Von Wirtschaftsbossen bis zur "Buhlschaft"
Auch die Riege der Kultur- und Wirtschaftsgrößen zeigte sich in absoluter Feierlaune. Automobil-Gigant Wolfgang Porsche erschien in Begleitung seiner Ehefrau Gabriela, während Malerfürst Markus Lüpertz, Bestseller-Autorin Hera Lind sowie TV-Moderatorin Katja Burkard und Birgit Lauda die Blicke auf sich zogen. Die Wiener Traditions-Dynastie der Familie Sacher rückte gleich in Mannschaftsstärke an: Evi und Georg Gürtler kamen mit Mutter Elisabeth Gürtler sowie Matthias und Alexandra Gürtler.
Für ein besonders süßes Foto-Motiv sorgte die aktuelle "Buhlschaft" Roxane Duran, die gemeinsam mit ihrer ikonischen Vor-Vor-Vor-Gängerin Sunnyi Melles um die Wette strahlte.
Abgerundet wurde das illustre Festspiel-Geschehen von Kunst-Koryphäe Thaddaeus Ropac, Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner und Corinne Flick. Salzburg hat einmal mehr bewiesen: Wenn die Kultur ruft, trotzt die High Society selbst dem größten Verkehrs-Chaos!
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