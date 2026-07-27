Mit 76 fit wie nie: Das Gürtler-Geheimnis!

Während andere bei der Salzburger Festspiel-Marathon-Saison ins Schwitzen geraten, wirbelt Grande Dame Elisabeth Gürtler voller Energie von Event zu Event – und zeigt allen, wie stilvoll und vital man mit 76 Jahren bleibt.

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Von Premiere zu Premiere, von Empfang zu Empfang: Wer dieser Tage durch die Mozartstadt flaniert, kommt an einem Gesicht garantiert nicht vorbei! Sacher-Hotelière Elisabeth Gürtler (76) hüpft derzeit im Dauereinsatz von Fest zu Fest und stiehlt der versammelten Prominenz mühelos die Show.

Egal wo die Kult-Unternehmerin auftaucht, zieht sie die Blicke auf sich. Als absolute Stilikone punktet sie bei jedem Red-Carpet-Auftritt mit eleganter Garderobe und einer schier unendlichen Ausstrahlung. Die 76-Jährige macht dabei eine absolute Top-Figur – da können sich selbst wesentlich jüngere Gäste nur voller Neid eine Scheibe abschneiden!

Longevity-Pionierin: Sie lebt ihr eigenes Gesundheits-Konzept

Gürtlers verblüffende Jugendlichkeit kommt allerdings keineswegs von ungefähr. Die geschäftstüchtige Wienerin zählt nämlich zu den absolut ersten Pionierinnen der modernen Longevity-Bewegung im Lande. In ihrem Edel-Domizil, dem "Alpin Resort Sacher" in Seefeld, verbindet sie edelsten Luxus mit maßgeschneiderter Langlebigkeitsmedizin.

Das Beste daran? Die Sacher-Chefin predigt nicht nur, sondern lebt ihr eigenes Konzept jeden Tag eiskalt vor! Im Talk mit oe24 verriet die 76-Jährige nun ihr ganz persönliches Fitness-Geheimnis für die anstrengende Festspielzeit.

Elisabeth Gürtler, Sohn Georg und Eva GÜRTLER bei der "Carmen"-Premiere. © babiradpicture - abp

Täglicher Salzach-Lauf & Gehirntraining per Buch

Wenn sie im Zuge der Festspiele im Hotel Sacher in Salzburg logiert, gibt es für Gürtler keine Ausreden: Jeden einzelnen Tag zieht sie die Laufschuhe an und dreht diszipliniert ihre Runden direkt an der Salzach! Diese tägliche Dosis Bewegung an der frischen Luft hält ihren Körper knackig und den Kopf frei.

Elisabeth Gürtler am Samstag gemeinsam mit Margarethe Schramböck bei Sebastian Kurz. © FRANZ NEUMAYR

Doch nicht nur die Muckis werden trainiert: Auch für die geistige Fitness tut die Erfolgsfrau so einiges. Ihr Hirn hält sie mit gezielten Übungen auf Trab – und zwar mithilfe ihres eigenen Buches, das sie gemeinsam mit dem renommierten Hormon-Experten Prof. DDr. Johannes Huber verfasst hat! Mit dieser unschlagbaren Kombination aus Laufen, Hirntraining und richtiger Regeneration steckt Elisabeth Gürtler die kräftezehrenden Festspiel-Nächte locker weg. Einfach nur: Wow!