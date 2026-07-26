Paarläufe
Liebes-Gipfel in Salzburg bei Kurz-Party
Das malerische Café Bazar direkt an der Salzach bot die perfekte Kulisse für das Netzwerkerevent, das schnell zu einem Fest der Gefühle wurde. Während Sebastian Kurz und Markus Friesacher als charmante Gastgeber überragten, nutzten zahlreiche prominente Paare das Zusammentreffen für romantische Auftritte und innige Momente.
Verliebte Blicke und Tanzflächen-Glück
Besonders stilvoll präsentierte sich Unternehmer Wolfgang Porsche, der die Sause sichtlich genoss und an der Seite seiner Gattin Gabriele Leiningen für Glamour sorgte. Auch aus Deutschland gab es liebevollen Besuch: TV-Star Katja Burkard strahlte über das ganze Gesicht, während sie sich eng an ihren Ehemann, den Medienmanager Hans Mahr, schmiegte. Im Gespräch mit oe24 verriet Burkard, dass sie sich in Salzburg verliebt habe und am liebsten hierbleiben wolle. Für das Paar geht es allerdings am Montag weiter nach Italien.
Auch Ex-Kanzler Alexander Schallenberg, Otto Konrad, Maria Großbauer und und Christian Marek sind mit ihrer jeweils besseren Hälfte angereist.
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Harmonisches Fest
Auch Susanne Riess und ihr Ehemann, der frühere EU-Kommissar Johannes "Gio" Hahn, fügten sich nahtlos in das romantische Gesamtbild ein. Gemeinsam stießen sie auf das Leben und die Liebe an. Ein Versteckspiel lieferten Schauspieler Philipp Hochmair und seine schöne Freundin Carolin Sinemus. Ganz unentdeckt blieben die beiden aber dennoch nicht.
Die schönsten Pärchen-Fotos aus Salzburg
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Markus Friesacher, Friedrich Hoppichler, Renate von Thyssen, Gabriela und Wolfgang Porsche
© Franz Neumayr
Torwartlegende Otto Konrad mit Ehefrau Silke
© FRANZ NEUMAYR
Der frühere Olympiasieger Leonhard Stock mit Ehefrau Gundi
© FRANZ NEUMAYR
Zwischen herzhaften Schinkenfleckerln, kühlem Gin Tonic und der sanften Brise der Salzach wurde schnell klar: Diese Party war ein Sommerfest für das Herz – ein Nachmittag voller Harmonie, Vertrautheit und bester Laune.
OE24 TV Live-Stream
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