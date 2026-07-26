Wer ist er? Mausi Lugner feiert Pink-Party in Lignano

Sonne, Strand und schrille Farben: Christina "Mausi" Lugner lässt es in Italien wieder einmal so richtig krachen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn Mausi Lugner feiert, dann richtig! Die Society-Löwin weilt derzeit im italienischen Küstenort Lignano, wo sie mehrere Eigentumswohnungen besitzt, und genießt dort das pure "La Dolce Vita". Doch statt ruhiger Entspannung am Strand steht bei der quirligen Wienerin einmal mehr Party auf dem Programm.

"Schräge pink Birthday Party"

Gemeinsam mit engen Vertrauten wie Sekt-Mogulin Eva Kattus und Martin Sonnleitner verwandelte Mausi den Strand von Lignano in ein leuchtend pinkes Meer. Anlass war eine ausgelassene Geburtstagssause. "Schräge pink Birthday Party von Peter und Willi am Beach von Lignano mit Sonja und Astrid, Kattus Eva und Martin Sonnleitner", richtet eine bestens gelaunte Christina Lugner aus.

Glamour und Cowboy-Hut

Mausi Lugner mit Eva Kattus. © privat

Die Fotos der Party sprechen Bände: Mausi zog mit einem knalligen Outfit alle Blicke auf sich. Im hautengen, Netz-Oberteil in Magenta, kombiniert mit bunter Perlenkette, funkelnder Sonnenbrille und einem spektakulären, glitzernden Cowboyhut in Neonpink bewies sie einmal mehr ihren Mut zu schrillen Looks. Auch ihre Freundinnen und Mitfeiernden hielten sich streng an das Motto: Sogar aufblasbare Flamingos und funkelnde Kappen durften an den Strandbars nicht fehlen.

Mit erfrischenden Drinks, viel Sonnenschein und bester Laune feierte die Promi-Runde bis in die Abendstunden. Eines ist klar: Lignano ist um eine legendäre Sommer-Party reicher – und Mausi Lugner bleibt die unangefochtene Königin des Society-Parketts!