Josh. und Rian rocken im Doppelpack

Heute Wiesen. Sonntag MetaStadt. Hitfeuerwerk der Austropop-Stars.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Was wäre, wenn "Cordula Grün" ein "Verwandtschaftstreffen" aufmischt? Oder "Expresso & Tschianti" bei der "Hausparty" serviert wird? Rhetorische Fragen, die nun mit einem spannenden Austropop-Doppelpack geklärt werden: Die beiden Chart-Stürmer Josh. und Rian machen unter dem Motto "In einer Tour" gemeinsame Sache und spielen dieses Wochenende am Festivalgelände Wiesen (Samstag) und in der Wiener MetaStadt (Sonntag) auf

Austropop-Stars machen gemeinsame Sache

Josh. und Rian spielen dieses Wochenende in Wiesen und Wien auf. © Mario Wallner

"Das wird ein Sommer wie niemals" versprechen dabei beide das große Hitfeuerwerk, bei dem man Amadeus-Winnerin Caro Fux ("Aff im Kopf") im Vorprogramm dabei hat. Auch die Chefsache ist geklärt: Rian macht den Anheizer, Josh. ist Headliner.