Austropop-Hit
Josh. und Rian rocken im Doppelpack
Was wäre, wenn "Cordula Grün" ein "Verwandtschaftstreffen" aufmischt? Oder "Expresso & Tschianti" bei der "Hausparty" serviert wird? Rhetorische Fragen, die nun mit einem spannenden Austropop-Doppelpack geklärt werden: Die beiden Chart-Stürmer Josh. und Rian machen unter dem Motto "In einer Tour" gemeinsame Sache und spielen dieses Wochenende am Festivalgelände Wiesen (Samstag) und in der Wiener MetaStadt (Sonntag) auf
Austropop-Stars machen gemeinsame Sache
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"Das wird ein Sommer wie niemals" versprechen dabei beide das große Hitfeuerwerk, bei dem man Amadeus-Winnerin Caro Fux ("Aff im Kopf") im Vorprogramm dabei hat. Auch die Chefsache ist geklärt: Rian macht den Anheizer, Josh. ist Headliner.
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