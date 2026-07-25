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Austropop-Hit

Josh. und Rian rocken im Doppelpack

Zwei lächelnde Männer mit Arm um die Schulter stehen nebeneinander vor hellem Hintergrund.
© Mario Wallner
Heute Wiesen. Sonntag MetaStadt. Hitfeuerwerk der Austropop-Stars.
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Was wäre, wenn "Cordula Grün" ein "Verwandtschaftstreffen" aufmischt? Oder "Expresso & Tschianti" bei der "Hausparty" serviert wird? Rhetorische Fragen, die nun mit einem spannenden Austropop-Doppelpack geklärt werden: Die beiden Chart-Stürmer Josh. und Rian machen unter dem Motto "In einer Tour" gemeinsame Sache und spielen dieses Wochenende am Festivalgelände Wiesen (Samstag) und in der Wiener MetaStadt (Sonntag) auf

Austropop-Stars machen gemeinsame Sache

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Josh. und Rian spielen dieses Wochenende in Wiesen und Wien auf. © Mario Wallner

"Das wird ein Sommer wie niemals" versprechen dabei beide das große Hitfeuerwerk, bei dem man Amadeus-Winnerin Caro Fux ("Aff im Kopf") im Vorprogramm dabei hat. Auch die Chefsache ist geklärt: Rian macht den Anheizer, Josh. ist Headliner.

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