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Trotz Widerstand

Türk für weitere vier Jahre UNO-Hochkommissar für Menschenrechte

Ein lächelnder Mann im Anzug steht in einem hellen, eleganten Gebäude und blickt in die Kamera.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Der österreichische Spitzendiplomat Volker Türk ist trotz Widerstand Russlands, der USA und Israels für weitere vier Jahre zum UNO-Hochkommissar für Menschenrechte gewählt worden.
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144 und damit die große Mehrheit der Staaten gaben dem Österreicher am Freitag in der UNO-Generalversammlung ihre Stimme. Zehn stimmten gegen ihn.

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Der Abstimmung war eine Debatte mit teils scharfer Kritik an dem Diplomaten vorausgegangen, der unter anderem das russische Vorgehen in der Ukraine und Israels Krieg im Gazastreifen wiederholt scharf kritisiert hatte. Die Vertreterin Israels warf ihm fehlende "Professionalität und Führungskompetenz" vor. Er sei zudem von "Neutralität und Unparteilichkeit" abgewichen.

USA und Russland unglücklich

"Das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen verliert seit Jahrzehnten an Glaubwürdigkeit. Volker Türk hat es an sein Sterbebett geführt. Die heutige Abstimmung hat ihm den Todesstoß versetzt", sagte der US-Vertreter Jeff Bartos und drohte, sein Land werde die "Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen sowie unsere Beteiligung und Finanzierung umgehend neu bewerten". Russlands Vertreter monierte: "Wenn es um mein eigenes Land geht, erhebt der Hochkommissar ohne Weiteres haltlose Vorwürfe gegen Russland, ohne sich überhaupt die Mühe zu machen, Beweise zu sammeln."

Türk bekleidet das Amt seit Oktober 2022. Seine neue Amtszeit beginnt im Oktober dieses Jahres und endet planmäßig 2030.

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