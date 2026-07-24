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Washington und London planen Treffen zu Straße von Hormus

Donald Trump sitzt am Schreibtisch im Oval Office, umgeben von mehreren Menschen und US-Flaggen.
© APA/AFP/MANDEL NGAN
Die USA und Großbritannien planen US-Regierungskreisen zufolge kommende Woche ein hochrangiges Treffen in London, um über die Lage in der Straße von Hormuz zu beraten.
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Ein US-Beamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage entsprechende Pläne. Zum konkreten Programm, Datum und den Teilnehmern gab es zunächst keine Angaben.

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Zuvor hatte das Nachrichtenportal "Axios" berichtet, dass bei dem geplanten Treffen in der britischen Hauptstadt womöglich über eine internationale Koalition zum Schutz der Schifffahrt in der Meerenge beraten werden solle. Voraussichtlich sollen Verteidigungsminister und hochrangige Militärkommandanten westlicher und regionaler Länder teilnehmen, wie "Axios" unter Berufung auf europäische Diplomaten schrieb. Auch US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Generalstabschef Dan Caine könnten teilnehmen, hieß es.

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