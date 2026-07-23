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Klare Forderung

Trump: Atomdeal mit Riad nur unter dieser Bedingung

Ein Mann im Anzug spricht an einem Rednerpult mit Mikrofon bei einer Veranstaltung.
© APA/AFP/SAUL LOEB
US-Präsident Donald Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig.
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Saudi-Arabien müsse den "hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen" beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert.

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Zuvor hatte es geheißen, die Energieminister beider Länder hätten ein Abkommen unterzeichnet. Dieses solle Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Der Inhalt wurde vorerst nicht veröffentlicht.

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