Klare Forderung
Trump: Atomdeal mit Riad nur unter dieser Bedingung
Saudi-Arabien müsse den "hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen" beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert.
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Zuvor hatte es geheißen, die Energieminister beider Länder hätten ein Abkommen unterzeichnet. Dieses solle Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Der Inhalt wurde vorerst nicht veröffentlicht.
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