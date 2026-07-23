Trump: Atomdeal mit Riad nur unter dieser Bedingung

US-Präsident Donald Trump macht den Atomdeal mit Saudi-Arabien überraschend von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig.

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Saudi-Arabien müsse den "hoch angesehenen und erfolgreichen Abraham-Abkommen" beitreten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder ihre Beziehungen zu Israel normalisiert.

Zuvor hatte es geheißen, die Energieminister beider Länder hätten ein Abkommen unterzeichnet. Dieses solle Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen. Der Inhalt wurde vorerst nicht veröffentlicht.