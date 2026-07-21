Die Parlamentsanhörung von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wurde von Protesten gestört.

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Der Krieg der USA im Iran hat nach Angaben von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bisher 37,5 Milliarden Dollar (32,82 Mrd. Euro) gekostet. Dies sei ein Anstieg um fast acht Milliarden seit der letzten offiziellen Schätzung, sagte Hegseth am Dienstag vor dem Budgetausschuss des Senats. Bei der Anhörung wurde er von Protesten gestört. Gleich mehrmals nacheinander wurde er von Demonstranten unterbrochen, die ein Ende des Iran-Kriegs forderten.

Beamte führten die Protestierenden aus dem Raum im Kapitol. Hegseth, der sich selbst Kriegsminister nennt, kam zur Anhörung, um für Mittel im Nachtragsbudget für die Verteidigung Amerikas zu werben. Die Summe von 37,5 Milliarden Dollar umfasst auch die voraussichtlichen Kosten bis zum 30. September. Es ist das erste Mal, dass sich Hegseth und US-Generalstabschef Dan Caine öffentlich den Fragen von Parlamentariern stellen, seit das US-Militär Anfang des Monats seine Einsätze gegen den Iran wieder aufgenommen hat.

Die USA und Israel starteten am 28. Februar Luftangriffe gegen den Iran. Die US-Regierung will nach eigenen Angaben erreichen, dass die Islamische Republik niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Eine im April vereinbarte Waffenruhe und ein Rahmenabkommen zu vertieften Verhandlungen zwischen den USA und Iran wurden in den vergangenen Tagen durch gegenseitige Angriffe überschattet. Es wird befürchtet, dass der Konflikt immer weiter eskaliert.