Amok-Alarm: Schüsse an Schule in Bremerhaven

''Sexsklavinnen versüßten Berlusconi die Abende''

''Berlusconi pflegte sich systematisch die Abende zu versüßen, indem er Gruppen von Odalisken (Haremsdamen), bezahlte Sexsklavinnen, in seinem Haus empfing'', so Siciliano in ihrer Anklagerede im Mailänder Prozess.