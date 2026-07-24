Wegen Iran-Krieg: Trump droht Russland und China

US-Präsident Donald Trump hat Russland und China vor einer Einmischung in den Iran-Krieg gewarnt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Er glaube zwar nicht, dass China oder Russland am aktuellen Iran-Konflikt "beteiligt" seien, es wäre jedoch "sehr schlecht für sie", sollten sie sich doch einmischen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Der chinesische Präsident Xi Jinping habe ihm bei ihrem Treffen in Peking Mitte Mai zugesichert, unter keinen Umständen Waffen an den Iran zu liefern oder zu verkaufen. Diese Zusage gelte zudem für chinesische Unternehmen. Es liege nicht im Interesse Pekings oder Moskaus, Waffen an Teheran zu liefern, fügte Trump hinzu.