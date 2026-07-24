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Vor Einmischung

Wegen Iran-Krieg: Trump droht Russland und China

Ein Mann im blauen Anzug spricht im Freien am Rednerpult, im Vordergrund unscharfe Pflanzen.
© EPA
US-Präsident Donald Trump hat Russland und China vor einer Einmischung in den Iran-Krieg gewarnt.
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Er glaube zwar nicht, dass China oder Russland am aktuellen Iran-Konflikt "beteiligt" seien, es wäre jedoch "sehr schlecht für sie", sollten sie sich doch einmischen, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

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Der chinesische Präsident Xi Jinping habe ihm bei ihrem Treffen in Peking Mitte Mai zugesichert, unter keinen Umständen Waffen an den Iran zu liefern oder zu verkaufen. Diese Zusage gelte zudem für chinesische Unternehmen. Es liege nicht im Interesse Pekings oder Moskaus, Waffen an Teheran zu liefern, fügte Trump hinzu.

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