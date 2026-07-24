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Löwentraut: Farb-Explosion bei Festspielen!

Mann steht vor einem farbenfrohen abstrakten Gemälde in einer modernen Galerie.
© Hannes Auer
Während auf den großen Bühnen der Mozartstadt Klassiker wie "Carmen" und "Jedermann" für Furore sorgen, entfacht der Maler mit seinen knalligen Werken ein eigenes, Festspiel-Fieber.
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In der Galerie HAAS & GSCHWANDTNER direkt am Franz-Josef-Kai war der Andrang gewaltig: Zur Vernissage der neuen Ausstellung "Between Energy and Silence" drängten sich weit über 100 Kunstfans, hochkarätige Sammler und bekannte Gesichter der Salzburger Schickeria.

Unter die feiernde Meute mischten sich unter anderem Entertainer F. M. Stöckel, Ballerina Kristina Kantsel sowie Unternehmer Harald Wohlfahrt. Gemeinsam nutzten die Promis die Gelegenheit, Löwentrauts ausdrucksstarke Kunstwerke aus allernächster Nähe zu bewundern und mit dem Ausnahmetalent persönlich ins Gespräch zu kommen.

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Im Mittelpunkt des schillernden Abends stand freilich der Meister selbst. Leon Löwentraut zählt mit seiner unverwechselbaren Bildsprache, seinem gesellschaftlichen Einsatz und seiner riesigen Fangemeinde längst zu den markantesten Figuren der modernen Kunstwelt – und er weiß, wie er sein Publikum begeistert!

Party-Stimmung bis tief in die Nacht

Die Eröffnung entwickelte sich rasch zum angesagten Treffpunkt der Salzburger Kultur-Szene. Zwischen angeregten Diskussionen über den Wert moderner Kunst, neugierigen Blicken auf die Leinwände und Erinnerungsfotos mit dem Maler wurde bis spät in den Abend hinein gefeiert.

Mit dem Ausstellungs-Highlight bewies die Galerie einmal mehr, dass große Kunst während der Festspielzeit keineswegs nur im Opernhaus oder auf dem Domplatz stattfindet, sondern eben auch an den Galerie-Wänden der Stadt!

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