Italo-Pop und Promis
Open Air am Teich begeistert 1.000 Fans
Mit Musik, Sommerstimmung und mediterranem Flair startete das Open Air am Teich der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf am Mittwoch in seine zweite Saison. 1.000 Gäste feierten den Auftakt mit der Band Insieme. Die Gruppe rund um Monika Ballwein, Christian Deix, Eric Arno und Rene Velazquez brachte feinsten Italo-Pop auf die Bühne und sorgte für ausgelassene Stimmung. Vor der kulisse des beleuchteten Badeteichs wurde getanzt, mitgesungen und bis in den Abend hinein gefeiert.
Eröffnung durch prominentes Trio
Eröffnet wurde das Open Air von Bettfedernfabrik-Managerin Sabine Hauger gemeinsam mit Oberwaltersdorfs Bürgermeisterin Natascha Matousek sowie Kabarettistin Gudrun Nikodem-Eichenhardt. Die beliebte Kernölamazone überraschte das Publikum zudem mit exklusiven Einblicken in ihr erstes Soloprogramm "Die japanische Schreivase", das im Herbst Premiere feiern wird.
Zahlreiche Künstler vor Ort
Auch zahlreiche Künstlerkolleg:innen ließen sich den Sommerauftakt am Badeteich nicht entgehen. Unter den Gästen fanden sich Entertainer Michael Seida sowie die Kabarett-Stars Andreas Ferner, Bernhard Viktorin, Tricky Niki, der vor Freude einen Luftsprung machte, und Nadja Maleh.
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