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"Jedermann"

Hochmair packt über sein Liebesleben aus!

Erst vor wenigen Tagen zeigte der "Jedermann" in Salzburg seine private Buhlschaft. Jetzt spricht er in einem Interview darüber, wie es ist, eine Beziehung mit ihm zu führen.
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Wenn der Vorhang fällt, gehört ihm die Bühne ganz allein – doch wie sieht es eigentlich aus, wenn das Scheinwerferlicht erlischt? Am Parkett der Salzburger Festspiele gab es für die feine Gesellschaft unlängst jedenfalls einiges zu tuscheln. Zur ersten Hauptprobe von "Carmen" im Großen Festspielhaus spazierte der charismatische Mime nämlich nicht alleine an, sondern in Begleitung von Modedesignerin Carolin Sinemus. Wie Insider gegenüber oe24 zwitschern, soll die Stil-Expertin schon seit geraumer Zeit die echte, private "Buhlschaft" an der Seite des Schauspiel-Stars sein. Bisher hüllte sich der 52-Jährige zu Amor-Themen abseits der Bretter, die die Welt bedeuten, lieber in vornehmes Schweigen. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest ein bisserl.

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"Klar gibt es Liebe": Ein Dementi klingt anders!

Im Interview mit ServusTV wurde der Bühnen-Star nun nämlich auf sein streng geheimes Privatleben angesprochen. Warum man eigentlich so gar nichts über den Mann hinter den Rollen erfahre? Hochmair winkte schmunzelnd ab: "Weil es kaum etwas gibt. Weil ich so viel arbeite. Meine Arbeit ist das Privatleben. Ich liebe Theaterspielen." Die größte Passion bleibt also vorerst der Beruf.

Der Reporter ließ allerdings nicht locker und bohrte nach, ob es denn gar keine andere Liebe in seinem Alltag gebe. Und siehe da, der Schauspieler taute auf: "Klar gibt es Liebe in meinem Leben. Das ist wichtig. Jeder braucht Liebe." Wie man sich eine Beziehung mit dem umtriebigen Tausendsassa vorstellen darf? "Schön. Lustig. Dynamisch", so Hochmair trocken.

Einen Haken gäbe es allerdings für eine potenzielle Partnerin: "Ich habe mehrere kleine Wohnungen und es wäre einfach absurd, wenn man da mit mir wohnen würde, denn dann würde man viel Zeit mit Warten verbringen und das würde ich niemandem zumuten. Und darum muss es halt eine eigene Form geben dafür und die muss sich erst finden." Auf die finale Frage, ob diese "eigene Form" nun aktuell auf den Namen Carolin hört oder nicht, gab es statt einer Antwort nur ein Achselzucken und ein hochgradig vielsagendes Kopfschütteln. Tja, ein knallhartes Dementi sieht definitiv anders aus!

Die Fans stehen Schlange

In den sozialen Netzwerken löste der charmante Eiertanz des TV- und Theaterstars jedenfalls eine Welle der Begeisterung aus. Vor allem die Damenwelt zeigte sich von Hochmairs "Dynamik" und seinen Wohnungs-Bedenken extrem angetan.

Unter den Instagram-Beiträgen sammelten sich im Nu schmunzelnde Kommentare. "Ich würde gerne auf ihn warten!", gestand eine Userin ganz unverblümt ihre Bereitschaft zur Geduld. Eine andere schwärmte schlicht: "Dynamisch, so ein cooler Typ!" Ob Carolin Sinemus das Warten bereits perfektioniert hat oder längst eine der kleinen Wohnungen bezieht, bleibt vorerst Hochmairs süßes Geheimnis.

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