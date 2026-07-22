Asmik Grigorian raucht und sauft als "Carmen"

Am Sonntag steigt die Festspiel-Premiere von "Carmen" in Salzburg. Asmik Grigorian legt die Rolle ziemlich punkig an. Mit Zigarette, Schnapsglas und Tellerwerfen.

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"Wir arbeiten mit einer extremen Körperlichkeit und haben uns vom Kino inspirieren lassen!" Die Regisseurin und Choreografin Gabriela Carrizo feiert am Sonntag (26. Juli) mit der Bizet-Oper "Carmen" ihr Festspieldebüt und setzt dabei wohl auf Kult-Filme wie "Pulp Fiction" oder "Kill Bill". Schließlich ist Hauptdarstellerin Asmik Grigorian, wie die ersten Probenfotos zeigen, bei ihrem Rolldebüt auch mit Zigarette und Schnapsglas zu sehen. Im Biker-Look mit verschmutztem Kleid und Stiefel ja sowieso. Und auch beim Tellerwerfen.

"Carmen" tobt auf den Spuren von "Pulp Fiction"

"Es ist nicht die Rolle der Carmen zu sehen sein, die bisher bekannt ist, und auch das Ende der Oper wird anders sein," verspricht Carrizo und verlässt sich in diesem kreativen Prozess dabei auf den Instinkt der Sängerin. "Mir geht es um eine andere Sichtweise auf Carmen, ihre Liebe ist größer als die zu einer einzelnen Person", gibt Carrizo der Neuinszenierung den Ton vor. "Sie glaubt an die Freiheit, und sie fürchtet sich nicht vor dem Tod. Ihr ist wichtiger, bei sich selbst zu bleiben."

Asmik Grigorian schmeißt in Salzburg als Carmen auch mit Tellern rum. © ORF

Für Aufregung sorgt auch der Dirigent. Schließlich steht in Salzburg ja der ob seiner Russlandnähe viel kritisierte Teodor Currentzis am Pult des Utopia Orchesters. Und das auf persönlichen Wunsch von Carrizzo. „Wir wollen, dass sich das Publikum eine andere Sichtweise erlaubt."

Jonathan Tetelman (Don José) und Asmik Grigorian (Carmen) liefern aufregende Premiere. © APA/BARBARA GINDL

Carmen Hype: Alle Vorstellungen ausverkauft. AM 8. August dann auch im TV

Das Vorhaben dürfte gelingen. Alle acht bis zum bis zum 26. August angesetzten Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Zum Glück sendet ORF2 am 8. August ab 20.15 Uhr Festspiel-Aufreger Live – zeitversetzt.